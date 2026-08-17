La minería en San Juan generó más de 925 millones de dólares en regalías e ingresos en las últimas dos décadas. Sin embargo, una pregunta persiste: ¿qué queda realmente en el territorio después de que los proyectos terminan? Esa es la pregunta que atraviesa un nuevo documento presentado por dos especialistas internacionales, titulado "Más allá de la infraestructura: de los proyectos a los territorios".

El trabajo, que toma a San Juan como uno de sus ejemplos centrales, plantea que ya no alcanza con evaluar cada mina, cada línea eléctrica o cada obra de manera aislada. Cuando varios proyectos conviven en una misma zona, el territorio en su conjunto debe pasar a ser la unidad de planificación.

Un concepto pensado para minería, energía e infraestructura

El trabajo lo firman Lucila Lasry, especialista en gobernanza territorial con más de 15 años en la industria extractiva y gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de Exar, y Luis de Benito, ingeniero con más de tres décadas de experiencia internacional en infraestructura energética y CEO de LDB Pipelines Consulting.

Lucila Lasry, gerente de Relaciones Comunitarias de Exar y coautora del documento. Foto: (gentileza)

Su planteo central es que el proyecto individual "ha dejado de ser, por sí solo, una unidad suficiente de planificación territorial". Cuando distintas inversiones —mineras, energéticas, de infraestructura— comparten un mismo territorio, terminan compitiendo por los mismos recursos: agua, energía, rutas, mano de obra y servicios públicos, aunque cada proyecto se desarrolle de manera independiente.

Para describir ese fenómeno, proponen cuatro conceptos: infraestructura institucional (la capacidad de un territorio para coordinar decisiones y resolver conflictos), arquitectura del desarrollo (la combinación entre obra física y esa capacidad institucional), gobernanza territorial integrada (un sistema que coordine a gobiernos, empresas y comunidades) y legado territorial (lo que queda en una región una vez que el proyecto entra en operación).

Por qué mencionan a San Juan

El documento no menciona a la provincia de manera genérica. La cita como un caso donde el fenómeno que describen "se ve reforzada aún más" por la expansión del cobre en los Andes, y advierte que el futuro de esos proyectos "no dependerá solo de las inversiones mineras", sino también de los corredores de exportación compartidos, la disponibilidad de agua y la infraestructura energética y transfronteriza.

"El legado intergeneracional"

El ingeniero Luis de Benito adelantó a DIARIO HUARPE que el concepto que buscan instalar apunta más allá de la obra física. "El legado intergeneracional es lo que realmente importa: qué les queda a tus hijos y nietos luego de que se implementen todos estos proyectos en San Juan", explicó.

El especialista puso como ejemplo las minas que ya operan en la provincia: Veladero y Casposo. "Presentan realidades financieras completamente distintas debido a su estado de operación y madurez comercial, sumando un total acumulado de regalías e ingresos mineros para San Juan que supera los u$s 925 millones en las últimas dos décadas", señaló.

Luis de Benito, ingeniero en infraestructura energética y coautor del documento. Foto: (gentileza)

La pregunta que queda abierta, según De Benito, es si esas inversiones, además de exportaciones, van a dejar instituciones más sólidas cuando termine la obra. El propio documento reconoce que la implementación concreta de estas ideas es la parte más difícil.