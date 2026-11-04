Un padre fue condenado por violar a su hija durante toda su infancia

Un hombre fue condenado a ocho años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su hija, identificada en el expediente judicial con las iniciales H.R.B.M., durante toda su infancia. Los hechos habrían comenzado cuando la niña tenía aproximadamente siete años y se extendieron durante varios años. La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad.

La causa comenzó a partir de una denuncia que realizó la madre de H.R.B.M. contra el hombre por malos tratos. A raíz de esa presentación, la joven, que para ese momento ya era mayor de edad, pudo contar lo que había sufrido durante su infancia y denunciar los abusos sexuales cometidos por su propio padre.

Tras conocerse los hechos, el acusado escapó a Neuquén, donde finalmente fue detenido como resultado de una investigación llevada adelante por la UFI CAVIG. Desde entonces, la Fiscalía avanzó con la recolección de pruebas y logró completar la investigación, pese a las dificultades que presentaba un caso de abuso sexual ocurrido durante la minoridad de la víctima.

El debate oral debía comenzar este miércoles, pero había sido postergado en dos oportunidades anteriores debido a cambios en la defensa del acusado. Finalmente, tras la designación de una nueva abogada, la Fiscalía pudo avanzar en un acuerdo de juicio abreviado.

La fiscal interviniente explicó que inicialmente habían solicitado una pena de 15 años de prisión. Sin embargo, después de conversar con la defensa y explicarle las pruebas reunidas, llegaron a un acuerdo por ocho años, el mínimo previsto para el delito. El condenado reconoció haber cometido los hechos.

Uno de los aspectos que la representante del Ministerio Público destacó fue la posibilidad de evitar que H.R.B.M. tuviera que atravesar nuevamente una situación de revictimización. La joven fue informada sobre la posibilidad del acuerdo y participó de la decisión. De esa manera, no tuvo que declarar nuevamente frente a los jueces ni relatar lo sucedido en presencia del acusado.

La fiscal también explicó que la investigación tuvo una complejidad particular por el tiempo transcurrido desde los abusos, las dificultades para reunir pruebas y el hecho de que este tipo de delitos suelen ocurrir sin la presencia de otros testigos.

Además, durante el proceso fue necesario garantizar la comunicación con el acusado, ya que es una persona sorda. Para ello, intervinieron profesionales intérpretes inscriptos en la lista del Poder Judicial, quienes colaboraron desde el comienzo para que pudiera comprender los hechos que se le atribuían y las pruebas en su contra.

Identidad protegida: se utilizan únicamente las iniciales H.R.B.M. para identificar a la víctima y preservar su identidad, evitando así su revictimización. Tampoco se publica el nombre del condenado para proteger la identidad de su hija.