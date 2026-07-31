La investigación que la FIFA inició contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por distintos incidentes ocurridos durante el Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el reconocido periodista inglés Henry Winter reclamó duras sanciones contra Enzo Fernández y la Selección argentina por la exhibición de una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas" durante los festejos tras la semifinal ante Inglaterra.

Winter realizó sus declaraciones durante una participación en el programa del periodista británico Piers Morgan, donde consideró que una simple multa económica no sería suficiente para castigar a la Argentina. Según sostuvo, la FIFA debería aplicar una sanción "sustancial" y, además, propuso medidas que involucren directamente al mediocampista del Chelsea.

"Si yo fuera el gobierno del Reino Unido, simplemente diría: 'Bueno, Enzo Fernández actualmente es contribuyente del Reino Unido. Probablemente paga más de dos millones de libras al año. Ahora vamos a destinar ese dinero para la defensa de las Malvinas'", afirmó el periodista, en una declaración que rápidamente generó repercusión en ambos países.

El analista británico también descartó que una eventual sanción económica a la AFA tenga un verdadero impacto. Argumentó que la Selección obtuvo importantes ingresos por su participación en el Mundial y consideró que una multa no representaría un castigo efectivo.

La polémica surgió luego de que la FIFA abriera un expediente disciplinario contra la AFA por la exhibición de la bandera de Malvinas durante los festejos posteriores al triunfo sobre Inglaterra, además de otros hechos ocurridos tras la final frente a España. El organismo analiza si existieron incumplimientos al reglamento que prohíbe mensajes de carácter político en las competencias organizadas por la entidad.

Hasta el momento, la FIFA no anunció sanciones y el proceso disciplinario continúa en etapa de evaluación. Mientras tanto, las declaraciones de Winter reavivaron la discusión en el Reino Unido sobre el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y volvieron a colocar el tema en el centro del debate deportivo y político.