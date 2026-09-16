El juicio contra Pity Álvarez por el crimen de su vecino Cristian Díaz tuvo este miércoles una nueva audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. La jornada estuvo marcada por la declaración de un perito que aseguró no haber encontrado indicadores de que el músico atravesara un cuadro psicótico al momento del hecho.

Pity Álvarez no estuvo presente en la sala debido a que manifestó sentirse mal. Durante la audiencia declararon cuatro testigos: el integrante del Cuerpo Médico Forense Esteban Toro Martínez, la psicóloga Adela Beatriz Ahuad y los policías Walter Guayta y Mariano González.

Toro Martínez sostuvo ante el tribunal que, durante las evaluaciones realizadas, no halló elementos que permitieran concluir que el músico hubiera perdido contacto con la realidad durante el episodio investigado.

“No surgieron indicadores que me demuestren que en el hecho estaba psicótico”, explicó el especialista. Luego agregó: “No encontré la perturbación del juicio”.

El perito indicó que Pity Álvarez presentaba un trastorno vinculado al consumo de sustancias y dificultades en el control de los impulsos. Sin embargo, aclaró que esos factores no permitían explicar por sí solos lo ocurrido durante el crimen.

El análisis sobre la conducta de Pity Álvarez

Toro Martínez también se refirió al posible miedo que habría experimentado el acusado y diferenció esa sensación de un episodio delirante.

“La noción de miedo puede condicionar la manera en la que se resuelve una situación, puede ser equivocada, pero no delirante”, señaló durante su exposición.

A partir de los elementos incorporados a la pericia, describió la conducta del músico como “impulsiva, pero no indiscriminada”. Según explicó, existió una secuencia de acciones que, desde su análisis, mostró cierto nivel de organización.

El profesional recordó además que, de acuerdo con los testimonios analizados, el músico sacó un arma, realizó los disparos y posteriormente se retiró del lugar. “Pity no disparó para todos lados”, afirmó.

Una psicóloga habló de problemas leves de concentración

Luego declaró por videollamada Adela Beatriz Ahuad, quien participó de otra de las evaluaciones realizadas al artista.

La psicóloga explicó que detectó “ligeras inestabilidades” en las funciones de concentración, aunque aclaró que no observó alteraciones de una magnitud suficiente como para impedirle realizar las tareas propuestas durante las entrevistas.

También recordó que en una evaluación efectuada en 2019 observó signos de somnolencia, como bostezos y demoras en algunas respuestas. Según señaló, la atención podía presentar variaciones, pero no se encontraba significativamente disminuida.

Qué dijeron los policías que participaron del operativo

El subcomisario Walter Guayta, quien recibió al músico cuando se presentó en una comisaría después de permanecer alrededor de 24 horas prófugo, fue otro de los testigos de la jornada.

Guayta declaró que Pity Álvarez estaba consciente cuando llegó, aunque mostraba una marcada somnolencia. “No podía mantenerse despierto mucho tiempo”, recordó.

El efectivo aseguró además que no observó una conducta agresiva y que, más allá de las dificultades para mantenerse despierto, no advirtió otro comportamiento que le resultara extraño.

Por último declaró Mariano González, el policía encargado de buscar registros de cámaras de seguridad en el boliche Pinar de Rocha después del crimen. El agente sostuvo que no encontró imágenes relevantes para la investigación y señaló que no recordaba otros detalles de aquel procedimiento.

Cuándo continúa el juicio

La próxima audiencia está prevista para el miércoles 23 de septiembre a las 11.30, cuando se espera la declaración de otros cuatro testigos.

El juez Gustavo Goerner indicó que, si Pity Álvarez vuelve a presentar inconvenientes para concurrir personalmente, podrá seguir el desarrollo de la audiencia mediante Zoom.

El proceso continuará así con nuevas pruebas testimoniales en torno al estado del músico y a la reconstrucción de los hechos por los que es juzgado por la muerte de Cristian Díaz.