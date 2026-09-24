Un perro en Angaco mordió la cara de una nena y el dueño pagará $700.000

Un grave caso de ataque canino ocurrido en el departamento Angaco llegó a su resolución judicial mediante un acuerdo entre las partes involucradas. El hecho tuvo lugar durante la tarde del 1 de enero cerca de las 20:00 en las inmediaciones del Barrio 14 de Mayo, cuando una pequeña identifieda como L.A.T jugaba en el boulevard cercano a su vivienda.

En ese momento, tras abrirse la puerta de un domicilio del vecindario, un perro de color negro salió en forma imprevista hacia la vía pública y agredió de manera directa a la menor en la zona facial.

Las lesiones ocasionadas por la mordedura del animal exigieron la intervención médica urgente. De acuerdo con el informe elaborado por la profesional legista Ana Victoria Bruna, la gravedad de los cortes y marcas generó un período de incapacidad laboral y física estimado en 35 días para la víctima.

Frente a este cuadro, el caso fue encuadrado legalmente bajo la figura de lesiones culposas graves, imputándole la autoría del hecho al propietario del can, Miguel Alejandro Castro González.

El avance de la causa penal encontró un punto de cierre a través de un mecanismo normativo de solución alternativa de conflictos. La propuesta de resolución fue negociada entre la fiscalía conducida por Nicolás Schiattino y el abogado defensor perteneciente al apellido Ruiz. Durante la audiencia formal celebrada ante el juez Alberto Caballero, el imputado admitió su responsabilidad por la falta de medidas de prevención y cuidado sobre su mascota.

La ratificación del convenio establece el pago de $700.000 por parte del acusado en concepto de reparación económica por los daños sufridos. La cifra acordada busca resarcir tanto el impacto físico como el perjuicio moral padecido por la víctima. Tras analizar los términos del acuerdo de partes, el juez Caballero homologó el procedimiento para dar por concluido el conflicto judicial.