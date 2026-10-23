Un perro lo atacó en plena calle y acordaron una reparación millonaria

Un hombre que fue mordido por un perro en Rivadavia recibirá una reparación económica de $1.500.000. El pago se acordó en tres cuotas de $500.000, tras el episodio que le provocó lesiones y 25 días de incapacidad.

El hecho ocurrió el 29 de septiembre de 2025, cerca de las 18, cuando Néstor Rodríguez caminaba por calle Juan Lavalle junto a su perro.

Al llegar a la intersección con calle Cortaza, un ovejero alemán, propiedad de Diego Palacios, apareció repentinamente y comenzó a atacar al animal que acompañaba a Rodríguez.

El hombre intentó intervenir para ayudar a su perro, pero cayó al suelo. En ese momento, el ovejero alemán lo mordió en el brazo izquierdo, a la altura del codo.

La lesión y el acuerdo económico

Como consecuencia del ataque, Rodríguez sufrió lesiones que le provocaron una incapacidad de 25 días, según determinó el médico legista Leonardo Munafo.

Tras avanzar con la causa judicial, se llegó a un acuerdo para que Palacios le pague una reparación económica de $1.500.000. El monto será abonado en tres cuotas de $500.000.

El caso se originó por las lesiones que sufrió Rodríguez cuando intentó defender a su perro del ataque. Con el acuerdo, quedó establecida la compensación económica que deberá recibir por lo ocurrido.