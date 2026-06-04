Un confuso y tenso episodio se registró durante la mañana de este miércoles en el departamento Rawson, frente a las instalaciones de EMICAR, donde un efectivo policial quedó involucrado en un incidente con un hombre que posteriormente sufrió una aparente convulsión y debió ser trasladado a un centro asistencial.

El episodio generó gran conmoción en el ingreso a EMICAR donde se produjo el inconveniente.

El hecho ocurrió sobre calle Pasteur, frente al ingreso principal del organismo encargado de la emisión de licencias de conducir. La situación fue registrada por testigos y quedó reflejada en videos que comenzaron a circular durante la jornada.

De acuerdo con las imágenes y los testimonios recabados en el lugar, un efectivo policial intentó introducir por la fuerza a un hombre en un móvil comunal. En las filmaciones se observó que la persona se encontraba tendida en el suelo y aparentaba estar inconsciente o atravesando una situación de salud compleja.

En medio de la intervención se produjo un intercambio de palabras y forcejeos que generaron preocupación entre quienes se encontraban en las inmediaciones. Según trascendió, el hombre involucrado sería un cuidacoches de la zona y padecería una afección de salud que le provoca episodios convulsivos.

Fuentes presentes en el lugar señalaron que el efectivo involucrado sería un cabo de apellido Aciar, oriundo del departamento Jáchal, quien había concurrido a EMICAR para realizar trámites vinculados a la renovación de su licencia de conducir. Por circunstancias que son materia de investigación, terminó involucrado en el incidente con el hombre que posteriormente requirió asistencia médica.

Las imágenes difundidas también mostraron que el conductor del móvil comunal de Rawson mantuvo diferencias con el accionar del uniformado al momento de intentar trasladar al civil. En el video se observó que el agente municipal procuró evitar que el hombre fuera subido al vehículo en esas condiciones.

La situación se tornó aún más tensa cuando la madre del hombre intervino en defensa de su hijo. La mujer manifestó su malestar por el accionar del efectivo policial y sostuvo que el hombre había sido golpeado pese a encontrarse atravesando una crisis de salud. Además, expresó su intención de radicar una denuncia para que se investigaran las circunstancias del hecho.

Mientras se desarrollaba el incidente, varias personas se congregaron en la zona y siguieron de cerca lo ocurrido. La presencia de testigos y la circulación posterior de los videos generaron una fuerte repercusión en redes sociales y distintos ámbitos de la comunidad rawsina.

Ante la situación, se solicitó la intervención del servicio de emergencias médicas. Minutos más tarde arribó una ambulancia del 107, perteneciente a Fénix Salud, cuyos profesionales asistieron al hombre y posteriormente lo trasladaron a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva.

Hasta el momento no trascendieron informes oficiales sobre el estado de salud del hombre ni sobre eventuales actuaciones administrativas o judiciales relacionadas con el accionar del efectivo involucrado. Las circunstancias que desencadenaron el incidente continuaban siendo materia de análisis, mientras se aguardaba el avance de las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.