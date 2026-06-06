En el estadio Hilario Sánchez, del pueblo viejo de Concepción, San Martín enfrentaba a Nueva Chicago por la fecha de la Primera Nacional.

Cuando el encuentro estaba favorable para el equipo local, que estaba ganando por 1 a 0 ante El Santo, desde la tribuna local, de manera inexplicable, cayó un explosivo al arquero Facundo Masuero de Chicago. Ante las lesiones y con la atención médica correspondiente, el equipo de árbitros evaluó la situación y determinó la suspensión del partido.

Federico Benítez y sus colaboradores se dirigieron al vestuario para evaluar la continuidad del partido, a la espera del parte médico. Luego de una reunión con los entrenadores y capitanes, el árbitro comunicó su decisión finalmente.

Todo sucedió, precisamente en los últimos minutos del primer tiempo. Ante los hechos contundentes, la ambulancia ingresó al campo de juego y trasladó al arquero a un centro asistencial para una evaluación más exhaustiva.

Hasta el momento, no hay parte médico oficial sobre el estado de salud del jugador. Sin embargo, hubo un lapso de tiempo en la que se debatió si continuaba la competencia. Pero finalmente se resolvió en la cancelación definitiva.

San Martín venía ganando en buena forma gracias al gol convertido por Jaurena a los 35 minutos del primer parcial.

Ahora resta conocer el informe médico definitivo sobre Masuero y la resolución que adopten las autoridades deportivas respecto de los 45 minutos restantes del encuentro, suspendido en medio de un clima de fuerte preocupación por la salud del arquero visitante.

Cuando terminó el primer tiempo, Masuero se agachó para recoger sus pertenencias en el arco visitante, entre ellas una botella de agua, pero en ese instante, un petardo explotó cerca de él.

Masuero permaneció tendido en el suelo y aturdido varios minutos, mientras era evaluado por los médicos del plantel, que terminaron acompañando al futbolista en la ambulancia al hospital Rawson.

Traslado en ambulancia al hospital Rawson del arquero de Nueva Chicago. (Foto Diario de Cuyo)

Con este resultado, San Martín podía clasificar a la zona de eliminatorias, sin embargo, ante los hechos de violencia, el caso quedará en manos del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que evaluará el caso según el informe arbitral. La continuidad del partido es una posibilidad, pero estudiará si corresponde una penalización de puntos o el partido perdido.

