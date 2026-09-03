Un importante robo de conductores de cobre provocó este jueves 3 de septiembre cortes e intermitencias en el suministro eléctrico de la zona norte de Jáchal y dejó sin servicio a cerca de 1.000 usuarios.

Según informó la Municipalidad de Jáchal, el hecho ocurrió en la zona de San Isidro, donde delincuentes sustrajeron tramos de la línea troncal de energía eléctrica.

De acuerdo con la información brindada por la empresa distribuidora Naturgy y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en un primer momento se detectó el robo de tres tramos de conductores. Sin embargo, mientras las cuadrillas trabajaban para reparar los daños, se produjo una segunda sustracción en el mismo sector.

En total, los autores del hecho se llevaron aproximadamente 1.200 metros de cable de cobre, afectando el suministro eléctrico de una amplia zona del departamento.

Tras varias horas de trabajo, las cuadrillas lograron reparar las instalaciones dañadas y restablecer el servicio, por lo que el sistema volvió a operar con normalidad.

La empresa prestadora realizó la denuncia correspondiente ante la Comisaría 21ª de Jáchal para que se investigue el hecho y se determine quiénes fueron los responsables.

Desde el municipio señalaron que estos actos vandálicos fueron los causantes de las interrupciones registradas durante la mañana y aseguraron que continúan en contacto con los organismos competentes para seguir de cerca la situación.