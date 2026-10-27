Un presunto robo de dinero habría sido el desencadenante de un violento enfrentamiento armado entre vecinos del barrio Conjunto 7, en Chimbas. El episodio ocurrió durante la tarde y la noche del lunes, dejando un herido de bala. Mientras que la investigación tiene a una persona detenida, un menor involucrado y otros dos sospechosos que permanecen prófugos.

El fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, explicó que el conflicto habría comenzado cuando familiares y allegados de quienes sufrieron el robo fueron a reclamarles a vecinos señalados como presuntos autores. A partir de allí, la situación escaló hasta convertirse en un enfrentamiento con armas de fuego.

Según detalló el funcionario judicial, la investigación se encontró con serias dificultades por la falta de colaboración de las personas involucradas. Se trata de familias vecinas que habrían protagonizado una pelea de grandes dimensiones, en la que todavía no pudieron establecer con precisión cuántas personas participaron.

En un primer momento circularon versiones que hablaban de entre 10 y 20 personas enfrentadas, aunque esos números todavía no pudieron ser confirmados mediante testimonios.

Encontraron vainas de tres calibres

Grassi señaló que, debido al nivel de violencia registrado en el lugar, los investigadores necesitaron la colaboración del Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (Geras) para ingresar y realizar las tareas correspondientes.

Por orden judicial, se concretaron allanamientos y se tomaron muestras para detectar rastros de pólvora en las manos del detenido y de otras personas señaladas como posibles participantes de los disparos. Sin embargo, no lograron secuestrar armas de fuego durante los procedimientos.

En la escena sí encontraron vainas servidas de tres calibres diferentes: 9 milímetros, .38 y .22. Para los investigadores, ese hallazgo indica que durante el enfrentamiento se habrían utilizado distintas armas.

La causa continúa para determinar cómo se desarrolló la balacera, quiénes efectuaron los disparos y qué responsabilidad tuvo cada uno de los involucrados. Mientras tanto, el menor señalado como posible autor de disparos quedó a disposición de la Justicia de Menores y la Policía busca intensamente a otros dos sospechosos.