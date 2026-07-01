Un distrito escolar del estado de Nueva York comenzará a utilizar un robot humanoide con inteligencia artificial en sus aulas como parte de un programa piloto orientado a probar nuevas herramientas de enseñanza y asistencia educativa.

La iniciativa se desarrollará en el distrito de Salamanca, una pequeña ciudad ubicada dentro de la reserva de la tribu Seneca, y contempla el uso del robot Realbotix M-Series junto a un sistema de IA educativa llamado Optio, diseñado para interactuar con estudiantes y docentes.

El objetivo principal del proyecto es incorporar tecnología capaz de asistir en el proceso de aprendizaje, responder preguntas, reforzar contenidos y fomentar una experiencia más dinámica dentro del aula, especialmente en materias vinculadas a la ciencia y la tecnología.

Tecnología en el aula

El sistema combina el robot humanoide con un asistente virtual que podrá funcionar tanto dentro como fuera del horario escolar. Según la empresa desarrolladora, los estudiantes podrán interactuar con avatares entrenados en contenidos específicos, con soporte multilingüe y acompañamiento personalizado.

La compañía Realbotix afirmó que el proyecto busca demostrar cómo la robótica y la inteligencia artificial pueden integrarse en entornos educativos reales sin reemplazar el rol docente, sino como complemento del aprendizaje.

El robot está diseñado para interactuar con expresiones faciales y conversaciones naturales, con el fin de mejorar la participación de los alumnos y facilitar la comprensión de contenidos complejos.

Debate sobre la inteligencia artificial en educación

La incorporación de inteligencia artificial en las aulas genera expectativas, pero también debates dentro de la comunidad educativa. Entre los beneficios se destacan la personalización del aprendizaje y el acompañamiento constante, mientras que entre los riesgos aparecen posibles errores en las respuestas, sesgos algorítmicos y cuestiones de privacidad.

En este contexto, el programa piloto en Nueva York funcionará como una prueba de campo para evaluar cómo este tipo de tecnologías puede integrarse en la educación formal, y qué impacto real tiene en el aprendizaje de los estudiantes y el trabajo de los docentes.