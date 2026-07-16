Un sanjuanino es el podador más rápido de Cuyo

La vitivinicultura de San Juan es noticia gracias al talento y el esfuerzo de uno de sus trabajadores de la tierra. En una jornada marcada por un frío extremo, el sanjuanino Roberto Carlos Carrión demostró que la destreza local no tiene competencia. A sus 43 años, se consagró como el gran ganador de la final regional de Cuyo del Concurso de Poda Bahco 2026, convirtiéndose oficialmente en el podador más veloz y preciso de toda la región.

El esperado encuentro tuvo lugar en la Estancia El Durazno, ubicada en Pedernal. La competencia comenzó temprano, bajo una helada extrema de 6 grados bajo cero. En ese escenario, un total de 42 trabajadores rurales de distintos establecimientos viñateros se dieron cita para demostrar su experiencia y destreza técnica en una de las labores más determinantes para la producción de uva.

Desde los surcos de 9 de Julio

La historia de Roberto Carlos Carrión es un reflejo del amor por el surco que se transmite en las familias sanjuaninas. Nacido en el departamento de 9 de Julio, el flamante campeón dio sus primeros pasos en el oficio a los 14 años. Cuenta que aprendió de manera autodidacta, observando con atención el trabajo de los mayores y de su propio padre en la finca. Actualmente, Carrión se desempeña desde hace 17 años en la Finca Leotta, donde perfeccionó la rapidez y prolijidad que lo llevaron al primer puesto.

El jurado evaluó minuciosamente el desempeño de cada participante durante los 30 minutos de competencia. Los expertos recorrieron las hileras analizando la limpieza del corte, el cuidado de la planta y el ritmo de trabajo. Tras la deliberación, determinaron que Carrión fue quien mejor trató los sarmientos. Como recompensa a su maestría, el "podador estrella" recibió un bolso completo con herramientas profesionales de alta gama de la firma organizadora.

Un arte ancestral

La poda es mucho más que un simple corte de sarmientos secos; es un verdadero arte milenario realizado cuando la vid duerme en invierno. De la precisión del operario depende no solo el volumen de la próxima vendimia, sino también la salud y longevidad de la planta a largo plazo. Es un trabajo que requiere sensibilidad y paciencia, cualidades que -por lo que se vio- Carrión domina a la perfección.

El podio de esta edición del certamen se completó con un destacado desempeño sanjuanino en general. El segundo puesto quedó en manos de Miguel Torres, de la firma Frutas de los Andes, mientras que el tercer lugar fue para Sergio Canto Villalobos, perteneciente a la misma empresa.

Para terminar, Carrión celebró junto a su familia, su pareja, su hija de 22 años y su pequeño nieto de un año, quienes manifestaron un "profundo orgullo" por este reconocimiento que pone en valor la sacrificada pero fundamental tarea del obrero de viña en San Juan y de todo Cuyo.