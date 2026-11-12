Un sanjuanino fue estafado por casi $4.000.000 al comprar criptomonedas

La Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público de San Juan y el juez de Control de Garantías Juan Gabriel Meglioli lograron recuperar aproximadamente $3.800.000 tras una defraudación informática vinculada a inversiones. El dinero, que había quedado retenido en una plataforma de intercambio de criptomonedas, fue restituido a un hombre damnificado que confirmó el 11 de noviembre haber recibido el importe en su cuenta bancaria.

La causa judicial se inició el 2 de octubre de 2026 a raíz de la denuncia presentada por la víctima. El hombre relató que durante agosto fue contactado por personas que simulaban ser asesores financieros en el mercado de criptomonedas. A través de mensajes por WhatsApp, los supuestos operadores lo guiaron para descargar aplicaciones digitales, crear una cuenta en la plataforma Ripio y efectuar diversas operaciones financieras con el objetivo de obtener rendimientos.

Los delincuentes incluso indujeron al damnificado a solicitar préstamos personales en el Banco Galicia y en el Banco de la Nación Argentina para aumentar el capital invertido. El dinero era transferido desde sus cuentas bancarias hacia Ripio, donde luego se convertía en criptoactivos que terminaban enviados hacia direcciones externas indicadas por los estafadores. La maniobra continuó hasta que le exigieron un nuevo pago de $8.000.000 para liberar supuestas ganancias, momento en que advirtió el engaño y estimó un perjuicio inicial de $13.000.000.

Ante la presentación formal, la fiscalía ordenó medidas urgentes para reconstruir la ruta del dinero y esclarecer el destino de los fondos. Se libró un oficio judicial a la empresa Ripio Moonbird SRL con el correspondiente levantamiento del secreto bancario y la orden de congelamiento sobre los saldos disponibles. El informe enviado por la firma el 2 de noviembre confirmó que se acreditaron depósitos por $14.260.000 desde cuentas bancarias del propio denunciante.

La documentación técnica también permitió constatar que desde esa cuenta virtual se transfirieron criptoactivos por un valor aproximado de $12.140.340 hacia dos billeteras externas. Sin embargo, la plataforma comunicó que permanecía bloqueado un saldo remanente de 2.329,47616 USDT, cifra equivalente a unos $3.800.000. Con esos datos concretos, el Ministerio Público solicitó al magistrado Juan Gabriel Meglioli la reversión inmediata de esos activos en favor de la víctima.

La orden judicial fue autorizada y ejecutada con éxito, permitiendo que el damnificado acreditara posteriormente ante la unidad fiscal el ingreso del dinero en su cuenta bancaria personal. Si bien no resultó posible identificar a los autores materiales de la maniobra porque utilizaron líneas telefónicas del exterior y billeteras virtuales sin titularidad registrada, la rápida intervención estatal evitó la pérdida total del capital remanente y demostró la eficacia del rastreo financiero temprano.

Para prevenir estas estafas con criptomonedas, las autoridades recomiendan desconfiar de ganancias extraordinarias o aseguradas en poco tiempo y verificar siempre la identidad y autorización legal de los supuestos asesores financieros. También aconsejan no transferir dinero por indicación de desconocidos ni solicitar préstamos bancarios bajo recomendación de terceros que prometen multiplicar rápidamente el capital invertido a través de contactos informales en redes sociales o mensajería.

Asimismo, se recuerda a la población que ningún asesor legítimo solicita contraseñas, claves privadas o códigos de seguridad, y que exigir pagos adicionales o impuestos para liberar ganancias es una clara señal de fraude. Ante cualquier sospecha de estafa, resulta fundamental cortar de inmediato el contacto, conservar capturas de pantalla, comprobantes de transferencia y números telefónicos, y radicar la denuncia judicial lo antes posible para facilitar el bloqueo preventivo de los fondos.