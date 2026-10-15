Un sanjuanino fue extorsionado para evitar que difundieran un video íntimo

Natalia Verónica Genovese y el fiscal Roberto Ginsberg de la UFI Delitos Especiales encabezan las novedades judiciales en San Juan tras una denuncia penal iniciada por un sanjuanino victima de un presunto chantaje millonario.

El vinculo entre ambos comenzo a fines de abril por la red social Instagram con el intercambio de videos de visualizacion unica. Durante esa primera etapa el hombre le transferia dinero en concepto de regalos desde Mercado Pago hacia una cuenta del banco BBVA sumando cerca de $2.000.000.

La situacion empeoro cuando un sujeto que afirmo ser la pareja de Genovese lo amenazo con ir a buscarlo tras enterarse de la relacion. Por temor el denunciante entrego otros $150.000. Tiempo despues la mujer retomo el contacto para pedirle disculpas prometerle un encuentro y solicitarle ayuda economica. Ambos viajaron a Mendoza pero al regresar la imputada le envio un video intimo donde aparecian juntos y comenzo a exigirle mas sumas de dinero bajo la amenaza de ir a su domicilio.

Ante la presion de la mujer que le reclamaba $2.500.000 el denunciante debio solicitar prestamos personales para concretar dos transferencias bancarias. Posteriormente la acusada continuo las exigencias solicitando $2.000.000 adicionales y asegurando que habia contactado por redes sociales a la hija de la victima. A los hostigamientos se sumo una prima de Genovese e insistentes correos electronicos de la imputada. Acorralado el hombre comento el hecho a su familia y realizo la denuncia penal el 24 de junio de 2026.

En la audiencia se menciono que en 2025 otro hombre denuncio a Genovese por un hecho similar pero la causa fue archivada por falta de elementos. Sin embargo en esta nueva causa las pericias informaticas realizadas el 29 de julio de 2026 tras los allanamientos del 22 de julio permitieron hallar correos con amenazas y registros de las transferencias en los dispositivos de Genovese y su prima. Ante esto el juez Diego Sanz formalizo la investigacion por chantaje con asistencia del defensor Maximiliano Vedia.

El magistrado fijo un plazo de investigacion de seis meses y dispuso medidas de conducta obligatorias para la procesada. Genovese debera presentarse mensualmente en la comisaria mas cercana a su domicilio someterse al proceso sin entorpecerlo y cumplir con una prohibicion absoluta de acercamiento o contacto de cualquier tipo con el denunciante. La causa judicial continua su curso para determinar responsabilidades penales recordando que la formalizacion no implica una condena firme.