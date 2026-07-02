Ángel Olivares Rivero, trabajador nodocente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan e integrante de Fénix Unit Rescue, fue convocado para formar parte de la misión humanitaria que viajará a La Guaira, Venezuela, para asistir a las víctimas del terremoto que afectó esa región. Será el único sanjuanino dentro de un contingente integrado por 15 rescatistas argentinos, que viajarán junto a Solidaire ONG en un vuelo de Enrique Piñeyro. La misión tendrá una duración estimada de entre siete y 15 días, dependiendo de las necesidades que encuentren en el lugar.

"Formo parte de Fénix Unit Rescue desde hace más de un año y nos capacitamos de manera permanente para responder cuando ocurre una emergencia. Tras el terremoto en Venezuela, la organización comenzó a coordinar la misión y fui convocado para integrar el equipo argentino. Para mí representa un enorme orgullo y una gran responsabilidad", expresó a DIARIO HUARPE.

También explicó que el llamado se realizó mediante un grupo de WhatsApp que reúne a integrantes de distintos puntos de Argentina y de otros países. "La convocatoria fue rápida porque este tipo de operativos requiere actuar con inmediatez y coordinación", señaló.

La preparación para una misión compleja

El brigadista contó que su formación incluye distintas capacitaciones en rescate y respuesta ante emergencias. Además, destacó que es radioaficionado, una función que suele ser determinante cuando las comunicaciones convencionales colapsan durante una catástrofe.

"Cada integrante cumple una tarea específica. Vamos a colaborar en la asistencia humanitaria, el apoyo a la población y en todas las acciones que sean necesarias para acompañar a quienes atraviesan un momento tan difícil", indicó.

Una decisión respaldada por su familia

Olivares Rivero reconoció que aceptar la misión implicó una decisión importante desde lo personal. Está casado con Evelyn, integra una familia ensamblada de seis hijos y hace apenas tres meses nació su bebé.

"Uno no elige cuándo ocurre una tragedia, pero sí puede decidir si quedarse mirando o intentar hacer algo. Mi familia sabe que ayudar a los demás forma parte de quién soy y fueron los primeros en apoyarme para que pudiera viajar", afirmó.

El contexto de la emergencia

El terremoto registrado en la costa central de Venezuela dejó víctimas fatales, decenas de heridos y daños en viviendas e infraestructura, especialmente en el estado de La Guaira. Equipos de rescate y organismos de asistencia continúan trabajando en la búsqueda de personas, la evaluación de estructuras y la distribución de ayuda para las familias afectadas.

Antes de partir, el sanjuanino también dejó un mensaje para la provincia. "Quiero agradecer el cariño que estoy recibiendo. Espero representar de la mejor manera a San Juan, a la Universidad Nacional de San Juan y a todas las personas que confían en nuestro trabajo. Ojalá podamos aportar, aunque sea un poco, para aliviar el sufrimiento de quienes hoy más lo necesitan", concluyó.