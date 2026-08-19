Un sismo de 4,8 sacudió Lima y expertos piden mantenerse en alerta

Un sismo de magnitud 4,8 sacudió Lima durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto y sorprendió a numerosos habitantes que todavía se encontraban en sus viviendas.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento se registró a las 5:28:02, con epicentro en el mar, 42 kilómetros al suroeste de Lurín. El fenómeno tuvo una profundidad de 42 kilómetros y alcanzó una intensidad III en Lurín, considerada leve.

El movimiento fue percibido en distintos sectores de la capital y generó preocupación entre quienes se encontraban descansando. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el fuerte sonido que varios vecinos aseguraron haber escuchado durante la sacudida.

No hubo daños ni víctimas

Luego del temblor, las autoridades realizaron el monitoreo correspondiente y no se informaron víctimas ni daños materiales como consecuencia del movimiento.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú también descartó la posibilidad de un tsunami. El organismo confirmó que el sismo no generó condiciones para producir este fenómeno en el litoral peruano.

El pedido del Instituto Geofísico del Perú

El presidente del IGP, Hernando Tavera, calificó el movimiento como un sismo moderado y remarcó que la población debe estar preparada ante la posibilidad de que ocurran movimientos de mayor intensidad.

“Siempre hay que estar preparados. Somos un país sísmico”, señaló el especialista.

Tavera explicó que la ciencia permite monitorear y estudiar la actividad sísmica, pero no puede determinar con anticipación cuándo ocurrirá un terremoto. Por ese motivo, insistió en la importancia de que cada familia cuente con un plan de emergencia y conozca cómo actuar ante un movimiento fuerte.

Por qué no todos recibieron una alerta en el celular

Después del sismo, algunos usuarios se preguntaron por qué sus teléfonos no emitieron una advertencia previa.

Los sistemas de alerta sísmica no predicen terremotos. Detectan las primeras ondas de un movimiento y pueden enviar una notificación solamente cuando existe tiempo suficiente entre la detección y la llegada de las ondas más fuertes.

En este caso, la cercanía del epicentro con Lima redujo prácticamente a cero ese margen de tiempo. Por eso, aunque algunos teléfonos cuentan con funciones de alerta sísmica activadas, no necesariamente reciben una notificación ante todos los movimientos.

Perú mantiene una intensa actividad sísmica

El sismo volvió a poner el foco en la actividad sísmica de Perú, un territorio ubicado dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico.

Según los registros del Centro Sismológico Nacional del IGP, entre el 1 de enero y el 19 de agosto de 2026 se habían contabilizado 565 eventos sísmicos en todo el país.

Los especialistas insisten en que la población debe mantener las medidas de prevención, contar con una mochila de emergencia y conocer las zonas seguras de sus viviendas y lugares de trabajo.

El movimiento de este miércoles no dejó consecuencias graves, pero volvió a funcionar como un recordatorio para Lima: la preparación es clave frente a una eventual emergencia sísmica.