La Dirección de Economía Social de San Juan cuenta con una plataforma digital que reúne información sobre emprendedores, sus productos y las actividades organizadas en la provincia. El sitio busca facilitar el vínculo entre quienes producen y los potenciales clientes, además de centralizar información sobre las políticas públicas destinadas a fortalecer este sector.

Cinthya Garrido

En una entrevista con Te lo Tengo que Decir!, la titular de la Dirección de Economía Social, Cinthya Garrido, explicó el funcionamiento de la herramienta, las posibilidades de búsqueda que ofrece y las opciones disponibles para quienes quieran incorporarse al catálogo.

El portal se encuentra disponible en economiasocial.sanjuan.gob.ar y puede utilizarse tanto desde computadoras como desde celulares y otros dispositivos electrónicos.

Cómo funciona el catálogo de emprendedores

Una de las principales herramientas del sitio es un catálogo digital que permite conocer los emprendimientos registrados y los productos que elaboran. La plataforma cuenta con filtros para facilitar las búsquedas según el rubro de interés.

Entre las actividades que pueden encontrarse figuran la cerámica, la vitrofusión, las artesanías en madera, la orfebrería, los textiles y los tejidos, entre otras propuestas. De esta manera, quienes busquen un producto específico pueden seleccionar la categoría correspondiente y acceder a los emprendedores que trabajan en ese sector.

Garrido explicó que el objetivo es vincular directamente a los productores con potenciales compradores mediante las redes sociales de cada emprendimiento. El catálogo permite conocer sus propuestas y acceder a sus canales de contacto para consultar por productos y posibles compras.

La funcionaria señaló que la plataforma se encuentra en una primera etapa de desarrollo y que la intención es ampliar progresivamente la cantidad de emprendimientos disponibles.

Cómo registrarse para formar parte de la plataforma

El sitio también mantiene abierta la posibilidad de inscripción para los emprendedores que todavía no aparecen en el catálogo. Según explicó Garrido, esta opción busca facilitar el acceso al registro, especialmente para quienes no pueden acercarse al Centro Cívico o participar de los operativos territoriales de San Juan Cerca.

La Dirección de Economía Social tiene registrados más de 4.000 emprendedores, aunque no todos forman parte todavía del catálogo digital. La incorporación de nuevos perfiles permitirá ampliar la variedad de productos y la cobertura territorial de la herramienta.

La funcionaria indicó que uno de los aspectos que se tienen en cuenta para sumar emprendimientos al catálogo es que se encuentren en una etapa avanzada de desarrollo y mantengan activas sus redes sociales. Esto permite que los potenciales clientes puedan encontrar información actualizada, fotografías de los productos y publicaciones sobre las novedades de cada propuesta.

Garrido también destacó que la presencia digital representa una oportunidad para llegar a públicos que no necesariamente conocen los productos a través de las ferias presenciales.

Información sobre ferias y actividades por departamento

Además del catálogo, la página incorpora un espacio con información sobre las próximas actividades programadas por la Dirección de Economía Social. A través de un carrusel de publicaciones, los usuarios pueden consultar las ferias y otras acciones previstas, con fechas que funcionan como referencia y que pueden estar sujetas a modificaciones.

La búsqueda por departamento permite identificar propuestas en diferentes puntos de San Juan, incluidos destinos alejados del Gran San Juan. Esta función puede resultar útil tanto para los residentes como para los turistas que quieran conocer a los productores locales y encontrar actividades para realizar durante su estadía.

De esta manera, el portal funciona como una herramienta de consulta para quienes buscan adquirir productos artesanales, conocer emprendimientos de la provincia o visitar ferias y actividades recreativas.

Capacitaciones y acompañamiento a los emprendedores

Durante la entrevista, Garrido también se refirió a las acciones de formación que desarrolla la Dirección de Economía Social para fortalecer los proyectos productivos. Entre las propuestas mencionó capacitaciones sobre planes de negocio, educación financiera, inteligencia artificial y marketing.

Parte de estas actividades se articula con Ideas, la incubadora de desarrollo emprendedor, que acompaña a quienes buscan consolidar sus iniciativas y mejorar sus posibilidades de continuidad en el tiempo. La intención, explicó la funcionaria, es que las capacitaciones lleguen a distintos puntos del territorio sanjuanino.

El acompañamiento también incluye asesoramiento técnico para orientar a los emprendedores en las distintas etapas de sus proyectos. A su vez, la Dirección trabaja con el sector privado a través de la mesa de responsabilidad social para facilitar mentorías específicas en aquellos temas que requieren conocimientos especializados.