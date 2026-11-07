Un tiroteo ocurrido este sábado en la Plaza Mayor de Cracovia, Polonia, dejó seis personas muertas y otras 15 heridas, según informaron las autoridades. El ataque fue protagonizado por un hombre armado que disparó contra personas al azar en una de las zonas turísticas más concurridas de la ciudad.

El gobierno regional de Malopolski confirmó la actualización de la cifra de víctimas fatales, que inicialmente era de cinco. Entre los heridos hay varios integrantes de la Policía.

Cómo ocurrió el ataque en Cracovia

De acuerdo con la información policial, el agresor era un ciudadano polaco que se desplazaba en un automóvil y abrió fuego contra distintas personas mientras conducía hacia la Plaza Mayor. Posteriormente, fue baleado y herido durante un enfrentamiento con efectivos policiales, a poca distancia del lugar donde comenzó el ataque.

La portavoz policial Katarzyna Cislo informó que el hombre vestía ropa de estilo castrense y utilizó un arma larga de tipo militar. Además, los investigadores encontraron otras armas y municiones dentro de su vehículo.

La Policía indicó que el atacante actuó solo y aseguró que la población se encontraba fuera de peligro. En el lugar trabajaron efectivos policiales, ambulancias y un helicóptero del Servicio Polaco de Rescate Médico Aéreo.

La investigación y la reacción de las autoridades

Otro episodio relacionado con el ataque fue denunciado por un conductor de tranvía, quien informó que un hombre disparó contra su vehículo cuando circulaba cerca de la plaza alrededor de las 15. La ventana de la cabina del conductor quedó destrozada.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó que la Policía ya investigaba lo ocurrido. Por su parte, el presidente Karol Nawrocki expresó su acompañamiento a las víctimas, los heridos y sus familias.

Cracovia es la segunda ciudad más grande de Polonia y recibe alrededor de 15 millones de turistas cada año. La Plaza Mayor es uno de los principales destinos visitados por quienes llegan a la ciudad.