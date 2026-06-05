Un grave accidente laboral ocurrido el miércoles al mediodía en el departamento Rivadavia dejó a un hombre de 30 años internado en estado crítico y en coma en el Hospital Rawson. La víctima, identificada como Jonathan Alexis Cortez, cayó desde una altura aproximada de tres metros mientras realizaba tareas de poda en el interior del camping del gremio docente UDAP.

El hecho se registró cerca de las 11:50 horas en el predio ubicado sobre calle Pellegrini, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la situación y motivó un inmediato operativo policial. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a un joven de 27 años que se encontraba trabajando junto a la víctima, quien relató que, por causas que aún se investigan, Cortez perdió el equilibrio mientras se encontraba en lo alto de un árbol y cayó al vacío.

Según las primeras actuaciones, el trabajador tendría domicilio en el barrio Valle Grande. La causa quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, a cargo de los fiscales Victoria Martín e Iván Grassi, quienes analizan las circunstancias del hecho y avanzan sobre la hipótesis de que se trataría de un trabajo de carácter particular.

Este punto resulta clave para la investigación, ya que existen indicios de que el operario no formaría parte de la planta municipal ni del personal formal del camping de UDAP, lo que podría determinar eventuales responsabilidades civiles y legales en torno al accidente.

De acuerdo a las fuentes, inmediatamente después de la caída, el hombre se encontraba consciente, aunque presentaba una profunda herida cortante en el cuero cabelludo y en la zona de la oreja. Sin embargo, su cuadro se agravó con el correr de los minutos tras su ingreso al hospital.

Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Rawson, donde los profesionales constataron la gravedad de las lesiones internas. El paciente fue sometido a diversas intervenciones quirúrgicas y actualmente permanece en coma, con asistencia mecánica y luchando por su vida, con pronóstico reservado.