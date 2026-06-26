Momentos de tensión se vivieron este viernes en el distrito financiero de Beijing, cuando una avioneta ligera impactó contra la Torre CITIC, también conocida como China Zun, el rascacielos más alto de la capital china con 528 metros de altura. El accidente obligó a desplegar un importante operativo de emergencia y a evacuar el edificio.

El siniestro ocurrió cerca de las 18 (hora local), cuando la aeronave colisionó contra los pisos superiores del edificio, ubicado en el corazón del distrito financiero de Guomao. El impacto provocó daños visibles en la fachada de vidrio y la caída de escombros sobre la vía pública, donde las autoridades acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los equipos de rescate.

Testigos describieron un fuerte estruendo y señalaron que, pocos minutos después, decenas de patrulleros, ambulancias y camiones de bomberos llegaron al lugar. La Policía restringió el acceso al sector e impidió que los transeúntes permanecieran en las inmediaciones.

Aún no hay información oficial sobre las víctimas

Aunque en un primer momento trascendieron versiones sobre el fallecimiento del piloto, las autoridades chinas no habían confirmado oficialmente la identidad de los ocupantes ni el número de víctimas al momento de esta publicación. Tampoco se informó si hubo personas heridas dentro del edificio o entre quienes circulaban por la zona.

Los organismos de investigación aeronáutica iniciaron las pericias para determinar qué provocó el accidente. Entre las hipótesis que se analizan figuran una posible falla mecánica o un problema de salud del piloto, aunque por ahora no existe una conclusión oficial.

Un hecho inusual en una ciudad de espacio aéreo restringido

El episodio generó gran repercusión porque Beijing mantiene uno de los espacios aéreos más controlados del mundo y las operaciones de aeronaves civiles de pequeño porte son limitadas. El impacto sobre la Torre CITIC, un edificio de más de un centenar de pisos que alberga oficinas y empresas, reavivó el debate sobre la seguridad aérea en la capital china.

Mientras continúan las investigaciones, el edificio permanece bajo evaluación para determinar el alcance de los daños estructurales ocasionados por el impacto.