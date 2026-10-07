Una bicicleta fue robada durante la mañana de este miércoles en Albardón y recuperada apenas 20 minutos después, luego de un operativo policial desplegado para localizar el rodado. Por el hecho, un sujeto fue aprehendido y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

El robo ocurrió alrededor de las 8:40, cuando la bicicleta fue sustraída. Tras recibir el aviso, los efectivos comenzaron a recorrer distintos sectores del departamento para intentar encontrarla.

La bicicleta apareció en Villa Mariano Moreno

La búsqueda tuvo resultado positivo pocos minutos después. Cerca de las 9, los policías localizaron la bicicleta en el interior de la Villa Mariano Moreno.

En el procedimiento participaron efectivos de la UOP Centenario, UOP Mariano Moreno y Las Tapias, quienes además concretaron la aprehensión de un sujeto vinculado al hecho.

El rodado fue recuperado y quedó a disposición de las autoridades mientras continúa el procedimiento correspondiente.

El detenido quedó a disposición de Flagrancia

El sujeto aprehendido fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que deberá establecer las actuaciones judiciales correspondientes en el marco de la investigación.

La rápida recuperación de la bicicleta permitió que el rodado fuera localizado apenas unos 20 minutos después de la denuncia del robo, mientras que la investigación continuará para determinar las responsabilidades por el hecho.