Unos 400 estudiantes de tres escuelas de San Juan participaron de una charla-taller sobre riesgo sísmico organizada por investigadores del Instituto Geofísico Sismológico “Ing. Volponi” de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan.

La actividad estuvo destinada a alumnos de segundo año del Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Liceo Paula Albarracín de Sarmiento.

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Durante el encuentro, los investigadores acercaron a los estudiantes conocimientos científicos relacionados con los sismos y brindaron herramientas prácticas para saber cómo actuar ante un movimiento telúrico.

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Uno de los principales objetivos de la propuesta fue fortalecer las capacidades de prevención y preparación. Los alumnos pudieron conocer recomendaciones para actuar antes, durante y después de un sismo.

La iniciativa buscó además promover una mayor conciencia sobre el riesgo sísmico en una provincia como San Juan, donde la actividad sísmica forma parte de las características naturales del territorio.

A través de este tipo de encuentros, los especialistas buscan que el conocimiento científico pueda transformarse en herramientas concretas para la comunidad y que los estudiantes puedan convertirse también en transmisores de información vinculada con la prevención.

La charla permitió además generar un espacio de intercambio entre los investigadores y los jóvenes, acercando el trabajo que se desarrolla en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan a las instituciones educativas.

Desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales destacaron que este tipo de actividades forman parte de su compromiso con la divulgación científica y con la llegada del conocimiento producido en la Universidad Pública a las escuelas.

La propuesta también apunta a fortalecer la resiliencia de la comunidad frente a posibles emergencias, a partir de la incorporación de conocimientos que permitan tomar decisiones adecuadas ante un sismo.

La experiencia podrá ser replicada en otras instituciones educativas interesadas en recibir este tipo de charlas-taller sobre riesgo sísmico.

Dato

Las escuelas que quieran solicitar una actividad pueden comunicarse con el Instituto Geofísico Sismológico Ing. Volponi al teléfono +54 264 422 8335 o mediante el correo electrónico .