Este 8 de octubre, el Día Mundial de la Dislexia vuelve a poner el foco sobre una condición cada vez más conocida, aunque todavía atravesada por mitos y casos sin diagnóstico. Según documentación oficial publicada por el Gobierno nacional sobre Dificultades Específicas del Aprendizaje, la dislexia afecta entre el 5% y el 10% de la población. Es decir, puede alcanzar a una de cada 10 personas.

Valeria González, psicopedagoga especialista en dislexia y referente del Colegio de Psicopedagogos de San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que forma parte de las Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) y afecta principalmente la lectura y la ortografía, tanto en precisión como en velocidad. Una condición que persiste durante toda la vida.

La forma de comprenderla también cambió. En 2025, la Asociación Internacional de Dislexia actualizó su definición e incorporó avances sobre factores genéticos, neurobiológicos y ambientales.

“Antes nuestros padres y abuelos tenía dislexia y no eran diagnosticados porque no había tanto conocimiento. Hoy en día sí tenemos un mayor acceso a eso”, declaró González.

Cuándo aparecen las primeras señales

Los primeros indicadores pueden observarse desde el nivel inicial, aunque el diagnóstico requiere una evaluación profesional. Dificultades para reconocer sonidos, rimas o letras pueden funcionar como señales tempranas y, durante los primeros años de primaria, pueden aparecer problemas para leer palabras, comprender consignas o sostener una lectura fluida.

El abordaje suele ser interdisciplinario y puede requerir psicopedagogos, neurólogos y fonoaudiólogos para descartar otras dificultades y definir las necesidades de cada niño.

Para González, el crecimiento de los diagnósticos en Argentina está vinculado, entre otros factores, con una mayor investigación y formación profesional. Ese avance permite reconocer indicadores que antes podían pasar inadvertidos.

Qué adaptaciones garantiza la ley

La Ley 27.306, sancionada en 2016, declaró de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las DEA. La norma contempla detección temprana, diagnóstico, tratamiento y adaptaciones escolares.

En las escuelas, esas adecuaciones pueden incluir anticipar textos, otorgar más tiempo, dividir una evaluación en dos jornadas o recurrir a instancias orales. González aclaró que cada caso debe abordarse de acuerdo con sus necesidades.

En San Juan también creció la cantidad de psicopedagogos formados en dislexia. Sin embargo, la profesional advirtió que no todos se especializan en esta área y consideró fundamental la capacitación y la derivación responsable.

Lo que todavía falta en San Juan

Los principales desafíos aparecen en el acceso desde la salud pública. González señaló que todavía son pocos los establecimientos sanitarios provinciales que cuentan con psicopedagogos, mientras la demanda continúa creciendo.

“Necesitamos seguir empujando para que haya más puestos en salud pública”, comentó.

La especialista explicó que una evaluación neurocognitiva y las consultas complementarias pueden representar un gasto difícil de afrontar para familias sin obra social. También mencionó el Gabinete Veronelli, dependiente del Ministerio de Educación, donde se realiza orientación y seguimiento, aunque allí no se efectúa el diagnóstico específico de dislexia y las familias deben ser derivadas.

Pese a esas limitaciones, González destacó que el panorama provincial mejoró considerablemente. La psicopedagogía amplió su presencia hacia ámbitos de salud que años atrás tenían una participación mucho más limitada y aumentó la cantidad de profesionales matriculados.

El mayor conocimiento permitió reconocer casos que antes podían pasar inadvertidos. El desafío en San Juan ahora es que esa detección también se transforme en acceso al diagnóstico, tratamiento y acompañamiento educativo, independientemente de los recursos económicos de cada familia.