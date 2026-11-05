La crisis política en Paraguay sumó este jueves 5 de noviembre un nuevo episodio de incertidumbre luego de que la diputada Johana Ortega denunciara que el presidente Santiago Peña habría abandonado el país y escapado hacia la Argentina. La legisladora realizó el planteo durante una sesión del Congreso paraguayo, en medio de las discusiones por la renuncia del mandatario y el avance de un juicio político en su contra.

Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei desmintió la información y aseguró que no existen registros oficiales que confirmen la presencia del mandatario paraguayo en territorio argentino.

"Queremos saber si ha recibido información de alguna comunicación del presidente Santiago Peña sobre una salida del país, porque se está afirmando que ya pisó suelo argentino", expresó Ortega ante las autoridades parlamentarias.

La legisladora advirtió que, de confirmarse una salida sin cumplir los procedimientos constitucionales correspondientes, podría tratarse de una nueva irregularidad institucional.

Qué dijo el Gobierno argentino sobre la presunta fuga de Santiago Peña

Ante la repercusión de las declaraciones, fuentes de la Casa Rosada rechazaron las versiones sobre la supuesta llegada de Peña a la Argentina.

"No, no hay nada de eso. Ni que esté en Argentina, ni que haya pedido asilo, ni que esté viniendo. No tenemos ninguna información al respecto", señalaron desde el Gobierno nacional.

Durante la jornada también circularon versiones periodísticas que indicaban que el mandatario habría viajado en un avión privado desde Ciudad del Este hacia territorio argentino. Incluso, una de las versiones mencionaba a Mendoza como posible destino.

No obstante, hasta el momento no existen confirmaciones oficiales que permitan establecer que Peña haya abandonado Paraguay o ingresado a la Argentina.

Por su parte, desde la Secretaría del Congreso paraguayo informaron que no recibieron ninguna solicitud de autorización ni comunicación formal del presidente sobre un eventual viaje al exterior.

El juicio político y la renuncia que profundizaron la crisis en Paraguay

La denuncia se produjo horas después de que Santiago Peña anunciara su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio del escándalo financiero vinculado con Ueno Bank y las protestas de ciudadanos que reclaman por sus ahorros.

Pese a la dimisión, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para someter al mandatario a un juicio político.

Posteriormente, se intentó realizar una sesión del Congreso para resolver la aceptación de su renuncia y el futuro del procedimiento parlamentario. Sin embargo, la reunión fue levantada por falta de quórum, por lo que las definiciones institucionales quedaron pendientes.

En este contexto, la denuncia de Ortega sumó nuevos interrogantes sobre el paradero del mandatario y las condiciones en las que podría producirse una eventual transición presidencial.

La Constitución paraguaya contempla que, ante una ausencia temporal del presidente del territorio nacional, el vicepresidente asuma el ejercicio de las funciones correspondientes.

Mientras tanto, el Senado deberá definir la continuidad del proceso de juicio político y el Congreso tendrá que resolver la situación de la renuncia presentada por Peña.