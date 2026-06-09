El cáncer de colon es una de las enfermedades oncológicas más frecuentes y también una de las que ofrece mayores posibilidades de prevención cuando se detecta a tiempo. Ese fue el mensaje central que dejó el doctor Rubén Balmaceda, cirujano y coloproctólogo, durante su participación en Salud & Bienestar, el programa que se emite por HUARPE TV, señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube.

El especialista advirtió que en Argentina el cáncer de colon ocupa el segundo lugar entre los cánceres más frecuentes y también es la segunda causa de muerte por cáncer. Sin embargo, remarcó que existe una ventaja clave frente a otras enfermedades: puede identificarse y tratarse antes de que se transforme en un tumor avanzado.

“El cáncer de colon casi siempre proviene de una lesión precancerosa que se llama pólipo”, explicó Balmaceda. Se trata de pequeñas formaciones que crecen en el interior del intestino y que pueden ser detectadas mediante estudios específicos. Cuando se identifican en esta etapa inicial, las posibilidades de curación son muy elevadas.

Una ventana de años para actuar

Uno de los aspectos más importantes señalados por el especialista es que el desarrollo de la enfermedad suele ser lento. Desde la aparición de un pólipo hasta su transformación en cáncer pueden transcurrir alrededor de diez años. A esto se suman varios años más hasta que comienzan los síntomas.

“Tenemos una ventana de aproximadamente 15 años para hacer el diagnóstico precoz antes de que el paciente presente síntomas”, afirmó.

Precisamente, esa característica convierte al cáncer de colon en una enfermedad donde la prevención secundaria, es decir, la detección temprana, cumple un papel fundamental. Según explicó Balmaceda, los cambios en los hábitos saludables son importantes para la salud general, pero la estrategia más efectiva para reducir la mortalidad es identificar las lesiones antes de que progresen.

Los factores de riesgo más conocidos incluyen obesidad, sedentarismo, tabaquismo, baja ingesta de fibra, diabetes y sexo masculino. Sin embargo, el médico aclaró que estas asociaciones no son tan determinantes como la realización de controles periódicos.

Estudios simples que pueden cambiar el pronóstico

Una de las preocupaciones frecuentes es que el cáncer de colon puede desarrollarse durante años sin generar molestias. Por eso, esperar la aparición de síntomas puede significar perder una oportunidad valiosa de diagnóstico temprano.

Entre las señales de alarma se encuentran el sangrado en la materia fecal, la pérdida de peso inexplicable, el dolor abdominal recurrente y los cambios persistentes en el hábito evacuatorio. En personas jóvenes, estos síntomas requieren una consulta médica inmediata.

Para quienes no presentan síntomas, el Instituto Nacional del Cáncer recomienda iniciar los controles a partir de los 50 años. El primer estudio es el test de sangre oculta en materia fecal, un análisis sencillo que debe repetirse anualmente. La otra herramienta es la videocolonoscopía, considerada el método más preciso para detectar pólipos y tumores.

Aunque muchas personas sienten temor o vergüenza frente a este procedimiento, Balmaceda llevó tranquilidad: “La colonoscopía tiene una probabilidad de complicaciones muy baja, prácticamente anecdótica”.

Cuando las lesiones se detectan en etapas iniciales, incluso pueden extraerse durante la misma colonoscopía, evitando cirugías mayores. En los casos más avanzados, el tratamiento suele requerir cirugía y, en determinadas situaciones, terapias complementarias.

Para cerrar, el especialista insistió en la necesidad de derribar prejuicios y consultar a tiempo. “Es una enfermedad súper frecuente y es súper importante el diagnóstico precoz para evitar la alteración de la calidad de vida y las muertes precoces”, concluyó.