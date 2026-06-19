La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Prof. Julio Gutiérrez, ubicada en el distrito de Dos Acequias del departamento de Angaco, formalizó el pasado 10 de junio la presentación de tres proyectos clave ante el Ministerio de Educación de la provincia. La propuesta integral busca ampliar las oportunidades de formación para jóvenes y adultos, respondiendo a una demanda histórica de una zona que, por su ubicación, suele quedar al margen de los polos urbanizados de San Martín y Angaco.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la directora de la institución, Myriam Martinez, explicó que vienen trabajando en estas iniciativas desde el año 2024.

“La iniciativa es darle posibilidades a la comunidad, no tan solo de Dos Acequias, sino también de San Martín, de poder forjar posibilidades para los jóvenes, para los adultos y para todo el que está interesado”, destacó la docente.

El proyecto más urgente es la creación de un CENS (Centro Educativo de Nivel Secundario) para adultos, el cual cuenta con un aval social masivo.

Pedido formal ante el Ministerio de Educación. (Gentileza)

Un pedido con más de mil firmas

La necesidad de un centro educativo para adultos en la zona se refleja en el fuerte apoyo vecinal recolectado para el expediente. Según detalló Martinez, la iniciativa está “fundamentada por más de 1000 firmas de padres, de mucha gente que ha ido interesada”. El impacto estimado es significativo, ya que la directora confirmó que existen “al menos 200 personas están interesadas en inscribirse” para completar su formación básica.

Para la comunidad de Dos Acequias, contar con un secundario para adultos propio evitaría los traslados hacia otros centros alejados. “Ellos no tienen nada que haga de su formación, los padres vienen pidiendo hace tiempo un CENS para ellos poder terminar los estudios secundarios”, señaló Martinez, agregando que el objetivo es que la localidad se convierta en un “polo educativo integral que va a nuclear a San Martín y Angaco”.

Ítems de la presentación de proyectos en el ministerio de Educación. (Gentileza)

Innovación en Agroambiente

Además del nivel para adultos, la institución propone la creación de un cuarto año con orientación en Agroambiente para el secundario común y una Tecnicatura Superior bajo la misma denominación. Estos proyectos buscan actualizar la formación agrícola tradicional con una perspectiva moderna y tecnológica.

“La iniciativa de esta denominación orientada al agro y al ambiente es que tenga una visión de trabajo de la tierra, de trabajo agrícola, pero con una característica y visión sustentable para que se pueda actualizar desde la inteligencia artificial todo el cuidado que se haga de la misma”, detalló la directora.

Martinez destacó que se trata de una orientación nueva en la provincia que actualmente está siendo abordada en las mesas académicas del Ministerio.

Compromiso con el desarrollo regional

Desde la escuela sostienen que estas acciones promueven la inclusión y la formación continua vinculada a las necesidades productivas de la región. El programa integral de gestión busca generar herramientas fundamentales para el progreso individual y colectivo de los habitantes del departamento.

“Creemos firmemente que la educación constituye una herramienta fundamental para el progreso individual y colectivo, por lo que continuaremos trabajando para generar nuevas oportunidades de estudio”, concluyeron desde la institución a través de un comunicado, agradeciendo el acompañamiento de los todos los vecinos en esta gestión.