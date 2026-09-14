Una ex Gran Hermano denunció al programa por robo y estalló el escándalo

Una exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada tomó la decisión de iniciar acciones legales contra la producción del reality conducido por Santiago del Moro. La determinación surgió tras no recibir respuestas sobre el paradero de pertenencias personales que quedaron en el programa luego de su salida, entre las que se destaca un objeto de un profundo valor afectivo vinculado a su expareja fallecida en mayo de 2025 tras luchar contra el cáncer, Luciano Ojeda.

La cantante Gladys "La Bomba Tucumana", quien permaneció 35 días en el juego y abandonó la casa por decisión propia el 31 de mayo, explicó públicamente el motivo de su reclamo. La artista sostuvo en Infama que recurrirá a la Justicia para intentar recuperar los elementos que no le fueron restituidos al finalizar su participación en el ciclo televisivo.

En sus declaraciones, la intérprete de "La Pollera Amarilla" detalló las razones que la llevaron a contratar un representante legal. “Me deben ropa, me deben una pulsera de mi esposo”, manifestó al referirse al estado de sus pertenencias. Asimismo, la cantante aclaró que intentó resolver la situación de manera privada antes de avanzar por la vía judicial.

El reclamo cobró mayor trascendencia debido al origen de la joya. Según relató la protagonista, había decidido conservar la pulsera tras el fallecimiento de Ojeda porque él la amaba especialmente, motivo por el cual prefirió no colocarla junto a él al momento de su sepultura. “Económicamente no vale nada, pero para mí lo vale todo porque él la amaba con toda su alma”, expresó la artista para remarcar el significado sentimental del accesorio.

La pulsera en cuestión aparecía en una fotografía que la exparticipante llevó consigo al ingresar a la casa. Sin embargo, al momento de recibir su equipaje tras abandonar el certamen, la joya no estaba presente. Del mismo modo, la cantante indicó que tampoco le devolvieron parte de la indumentaria que había llevado al reality para utilizar durante sus presentaciones musicales.