Una ex Gran Hermano se separó y abrió la puerta a un nuevo amor

A un año de su salida de Gran Hermano, Luz Tito confirmó el final de su noviazgo de tres años con el español Alberto, conocido como el Pestañas. Durante una emisión de su programa de streaming Antes de que sea tarde, la joven compartió la noticia al recordar lo que hacía durante el último mundial, señalando que "Estaba en ese momento con amigos y con mi exnovio y ahora quiero estar con ustedes".

La ruptura se produjo efectivamente en febrero de este año, aunque la finalista del reality prefirió no comunicarlo hasta estar segura del rumbo que tomaría la situación. Alberto, a quien el público conoció cuando ingresó a la casa en un congelados y para participar del reality junto al resto de los familiares, viajó recientemente a Argentina para retirar sus pertenencias.

En ese encuentro, Luz lo ayudó a armar las valijas y describió el proceso como algo armonioso. Al respecto, ella afirmó que "Fue re lindo. Una despedida desde el amor y está todo bien. No había necesidad de quedar mal tampoco".

Sobre el vínculo actual con su expareja, Tito explicó que "La vida te lleva por distintos caminos y metas. No hablamos hace tiempo, pero está todo bien". La joven también aprovechó para transmitir calma a sus seguidores sobre su estado de ánimo presente, asegurando que "Estoy más tranquila y disfrutando".

Paralelamente, crecen las versiones que la vinculan sentimentalmente con Tato Algorta, otro excompañero del programa. Los rumores se intensificaron luego de que se conociera que compartieron el último fin de semana y tras las declaraciones de Fede Flowers, quien afirmó que estaban juntos mientras el Pestañas se encontraba solo en Brasil.

Los seguidores del programa recordaron que Algorta confesó recientemente estar conociendo a alguien, y en redes sociales los usuarios destacaron su alegría expresando que "La sonrisa de oreja a oreja que tiene ese cristiano, el claro ejemplo de persevera y triunfarás. Ganó GH y terminó con la chica de la que se enamóró adentro de la casa".