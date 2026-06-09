La industria olivícola de la provincia sumará un hito clave a nivel internacional. El próximo jueves 11 de junio, la especialista sanjuanina Celina García representará a la producción local en un taller de alto nivel organizado por el Consejo Oleícola Internacional (COI), el foro mundial más importante donde se debaten y definen las políticas globales del sector.

La actividad tendrá lugar en Madrid, España, y la ingeniera García participará en el panel central enfocado en "Denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas: experiencias y herramientas". Su presencia es el resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, la Cámara Olivícola de San Juan y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

El valor de la identidad sanjuanina

Durante el encuentro, que se desarrollará en la capital española, se analizará con profundidad el rol que juegan las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP). Para San Juan, que viene recorriendo un camino firme en la certificación de origen de sus aceites, se trata de una vidriera fundamental.

El debate técnico examinará cómo estos sellos de calidad contribuyen a la diferenciación del producto en las góndolas más exigentes del mundo, al desarrollo de nuevos mercados y a la preservación de las tradiciones y el saber hacer de las economías regionales. Además, los expertos abordarán los sistemas de certificación, los modelos de gobernanza y la protección jurídica del producto.

Un panel con sello internacional

La sanjuanina Celina García, quien se desempeña como responsable de calidad de la firma Solfrut, compartirá el prestigioso estrado con destacados referentes de la olivicultura mundial: José Manuel Bajo Prados, experto de la Secretaría General de la Denominación de Origen Baena (España), y Abderraouf Elantri, experto del Instituto Nacional de Investigación Agronómica (Marrakech, Marruecos).

Con esta participación, San Juan consolida un nuevo paso hacia el futuro, apoyando al sector productivo en la mejora continua de sus certificaciones de calidad, fortaleciendo el desarrollo territorial y ganando terreno en los espacios internacionales más influyentes del sector.