Una famosa amenazó con renunciar a su trabajo y hay crisis en Telefe

El clima tenso en Gran Hermano afecta a una de sus figuras centrales. Laura Ubfal quedó en el centro de la polémica tras recibir una carta documento enviada por una participante que aún compite dentro de la casa. A esta situación legal se suman los constantes cuestionamientos de sus compañeros de panel, entre ellos La Tora y Eliana Guercio, lo que llevó a la periodista a manifestar que no se siente cómoda para continuar en el programa.

Durante su editorial en el espacio radial La Linterna, Ubfal expresó la situación emocional que atraviesa. "Estoy muy bajoneada. Lo único que yo tengo en este oficio que hago hace años es mi credibilidad. Ustedes me creen y yo se los agradezco, es la única carta que tiene un periodista cuando no tiene sobres", afirmó al iniciar su descargo ante la audiencia.

La comunicadora también abordó los reclamos del público que sigue el formato. "En este momento, me han tomado como paladina de la Justicia y los entiendo. Se sienten engañados, estafados, hablan de fraude. Esto es Gran Hermano, todo lo que piensan no es así. Obviamente que puede haber jugadas y movidas porque esto es una producción de tele", explicó sobre el desarrollo del reality show.

En relación con el contenido transmitido en los debates, defendió la labor periodística del equipo. "Antes que nadie, de la gala y de que se vote, nosotros mostramos el complot contra Juani Car", recordó respecto al tratamiento de los hechos dentro del juego.

Frente a la exigencia del público por intervenir en el transcurso del certamen, Ubfal aclaró los límites de su rol. "Yo no soy la Justicia, chicos. Les agradezco la credibilidad, pero yo no lo puedo hacer ni hay por qué hacerla porque es un juego, no se trata de eso. Yo sé que sufren, que les duele y ponen guita y esto es Gran Hermano", remarcó ante los comentarios recibidos.

Asimismo, relacionó los cuestionamientos con la repercusión mediática de su figura. "No soy nadie para hacerlo, pero sí tengo mas cartel que otros, por eso me mandan carta documento por imbecilidades. Todo el mundo habla y no le llega la misma carta documento. Por eso, estoy bastante bajoneada y sobre todo cuando me enteré hoy que la mamá de Juani Car está internada", indicó en referencia a la salud de Roxana, madre del concursante, sobre quien no se confirmó si será notificado en la casa.

Sobre el estado de la familiar del jugador, la analista añadió detalles del cuadro. "Roxi se puso muy nerviosa, está muy alterada porque ella también vio ese complot. Espero que esté bien. La mamá y la gente sufre. En este caso, hay muchas injusticias, pero yo no puedo hacer nada por ustedes", aseveró durante su intervención.

Respecto a su continuidad laboral, admitió la exigencia que implica el ciclo actual. "Me está costando mucho seguir adelante con esta edición y lo sabe la producción, es muy dificil", sostuvo sobre la comunicación que mantiene con las autoridades del canal.

En tanto, Ubfal se refirió a las tensiones internas con Sol Abraham y Cinzia Francischiello en el programa, afirmando que "Son unas discriminadoras asquerosas".

Por último, concluyó su postura frente a las dinámicas entre los analistas del envío. "A mí no me interesa que todo el resto de los panelistas sean contra mí. El juego no está afuera de la casa, está adentro. Me encantaría poder decir, sacar, poner, pero no soy quien", cerró sobre la dinámica del show que anteriormente contó con la defensa de Santiago del Moro.