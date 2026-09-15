Una famosa confirmó que tuvo un romance secreto con Franco Colapinto

La exparticipante que alcanzó el cuarto puesto en el reality show volvió al centro de la escena mediática con declaraciones sobre sus intenciones laborales y su historial sentimental. Con el objetivo de sumarse al elenco de la obra teatral Sex y al panel del programa LAM, la joven repasó sus vínculos con diversas personalidades del ambiente público.

Durante su visita al ciclo televisivo de espectáculos, enfrentó las preguntas del equipo sobre sus relaciones pasadas. Ante la consulta sobre Alexis "Conejo" Quiroga, la influencer aclaró: "Hemos hablado un par de veces nada más". Respecto a los atletas, confirmó que tuvo contacto con "uno solo, futbolista", sin especificar nombres.

La conversación avanzó hacia otros nombres del ambiente artístico. Si bien mencionó al actor Victorio D'Alessandro y admitió cierta afinidad con Tyago Griffo con quien no concretó ningún encuentro, desmintió cualquier vínculo con Enzo Fernández. Sobre la falta de precisión respecto a otros nombres, la exparticipante señaló: "Estuve con varios famosos, pero no me acuerdo porque perdí un poco la memoria ahí adentro. No les estoy mintiendo".

El punto central del intercambio surgió al referirse al piloto de automovilismo Franco Colapinto. Sobre ese contacto, la exparticipante afirmó: "Me hablaba con Colapinto. No sé si está de novio ahora". Las interacciones en redes sociales entre ambos ya habían registrado antecedentes previos al aislamiento de la jugadora.

Al dar más detalles sobre la dinámica del vínculo con el deportista, explicó: "Yo lo seguía hace mucho, antes de que se hiciera conocido y ahí empezamos a hablar. Un day me invitó a la casa de Bizarrap, en Navidad, y yo no podía porque estaba con la familia de mi novio". Tras su salida del programa, la joven manifestó su intención de priorizar sus proyectos profesionales y mantenerse sin pareja, aunque no descartó la idea del matrimonio para el futuro.