Una fiscal aseguró que "no hay lugar" para alojar a la menor que mató a su novio

La investigación por la muerte de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, de 19 años, ocurrida en la Villa 1° de Mayo, tomó un rumbo definitivo al ser derivada a la Justicia de Menores. Las pericias apuntan como principal sospechosa a su pareja, una joven de 16 años, lo que convirtió este caso en el primer hecho delictivo de gravedad que tramita bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil en San Juan, norma que contempla la baja en la edad de imputabilidad.

Frente a este escenario, la fiscal de Niñez y Adolescencia, Paula Carena, advirtió en radio Mil20 sobre las serias dificultades de infraestructura para hacer frente al proceso tras la intervención del juez Jorge Toro. "Desde lo fáctico, en este régimen no tenemos el lugar para alojar a una niña que está infringiendo una ley. Sabemos que no puede estar con adultos", afirmó la funcionaria judicial sobre las limitaciones del sistema.

Ante esta situación, el Ministerio Público solicitó la actuación urgente del Poder Ejecutivo provincial para que disponga un espacio de alojamiento seguro que respete las garantías constitucionales de la sospechosa. Asimismo, la fiscal remarcó la necesidad de analizar el contexto del hecho con una mirada amplia y señaló que "es una niña vulnerable, hay que ver cómo estaba viviendo, cómo eran sus vínculos y qué pasó".

El expediente judicial inició su trámite en la UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Roberto Ginsberg, pero se trasladó al fuero especializado al ratificarse la edad de la imputada. A diferencia del esquema acusatorio oral aplicado a los adultos, el fuero de menores opera mediante un procedimiento escrito en el cual la fiscalía sugiere las medidas de prueba y el juez resuelve su aplicación. Actualmente, los peritos analizan la evidencia técnica para reconstruir la mecánica del ataque y precisar si el disparo a corta distancia fue accidental.