Claudia Sarmiento dejó su cargo como secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de San Juan para concentrarse en la campaña por un lugar en el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde competirá como segunda candidata titular de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía.

La candidatura de la abogada sanjuanina quedó formalizada tras el cierre de listas ante la Junta Electoral de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Su postulación la ubica en una elección de alcance nacional en la que los abogados con matrícula federal deberán definir a los cuatro representantes titulares y sus respectivos suplentes que integrarán el organismo durante el período 2026-2030.

Sarmiento, vinculada al PRO y referente de Abogados en Acción, comparte la nómina con Alberto Biglieri, quien encabeza la lista, además de Nazario Eduardo Bittar y María Jazminka Mihaljevic como restantes candidatos titulares. La sanjuanina también mantiene una relación política e institucional con Jimena de la Torre, una de las actuales representantes de la abogacía en el Consejo, cuyo mandato finalizará con la renovación prevista para octubre.

Cuándo se vota y qué se elige

La elección será el 20 de octubre de 2026, de 9 a 18, y participarán abogados y abogadas con matrícula federal activa que cumplan las condiciones establecidas en la convocatoria. La votación se realizará bajo el sistema de distrito electoral único nacional y determinará quiénes ocuparán cuatro bancas titulares correspondientes al estamento de la abogacía, además de cuatro suplencias, para el período 2026-2030.

Los cuatro lugares que se ponen en juego actualmente están ocupados por Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques. Los nuevos representantes se incorporarán a un Consejo de la Magistratura compuesto por 20 integrantes y con funciones vinculadas, entre otras cuestiones, a la selección de candidatos para cubrir vacantes judiciales y al régimen disciplinario de magistrados.

Las cuatro listas que competirán

El cierre de candidaturas dejó formalizadas cuatro listas para disputar la representación de los abogados.

Unidad en Defensa de la Abogacía lleva como primer candidato titular a Alberto Biglieri y como segunda a Claudia Sarmiento, seguida por Nazario Eduardo Bittar y María Jazminka Mihaljevic.

Abogacía por la Libertad tiene como principales candidatos a Luis Alberto Palomino y Valeria Fredes. Palomino es concejal de Vicente López y presidente del bloque de La Libertad Avanza en ese distrito, mientras que Fredes tuvo funciones en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Abogacía Unida y Dignidad Profesional está encabezada por Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María. El segundo candidato titular es Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, Abogacía Federal lleva como primeros candidatos a Fernando Pablo Levene y Sandra Silvina París. La nómina también incluye a Eduardo Daniel Awad y Myriam Beatriz Londero com