Rawson se prepara para vivir una jornada dedicada al arte, la cultura y los emprendimientos locales con una nueva edición de la Expo Creativa. La actividad será este sábado 14 de noviembre, desde las 18, en el Complejo La Superiora, ubicado en calles Doctor Ortega y Frías, con entrada libre y gratuita.

Artistas sanjuaninos mostrarán sus creaciones en vivo durante una jornada que busca visibilizar el talento local.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Rawson, a través del Área Creativa, y reunirá a artistas, diseñadores, emprendedores y talentos locales. La programación incluirá exposiciones, intervenciones de arte en vivo, espectáculos musicales, danza, un desfile de modas, propuestas turísticas y actividades recreativas.

Arte en vivo y exposición de emprendedores

Uno de los principales atractivos será el espacio de Arte en Vivo, donde los visitantes podrán observar cómo distintos artistas desarrollan sus obras frente al público. Participarán Mariela Corzo, Leandro (Flex), By Aixda, Ramiro Bustos, Adriana Núñez, Agostina Furió, Sol Consentino, Karen Cerda, Lourdes Montoya y Gisel Fuentes.

También habrá un espacio de exposición destinado a emprendimientos vinculados al arte, diseño, ilustración, decoración y producción artesanal. Entre los participantes estarán Chapanay, Panorámica, Aiki Shop, Cherry Nails Estudio, Arte Pinkanta, Garabatosa, Lanitas, Cielo Alto Papel, Franko Art, Crearte AB, Hikari Pen y otros emprendimientos.

Además, participarán la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra San Juan, Pulgas Ilustraciones, Exposición Área Creativa, Creer y el taller Magos y Magas del Color.

Desfile de modas y espectáculos de danza

La moda tendrá su espacio con la presentación de “Florecer”, colección 2026-2027 del diseñador José Fabricio López Giménez. El desfile sumará una propuesta de creatividad y diseño a la programación de la jornada.

En danza, el público podrá disfrutar de K-Pop con Purple Fire, jazz contemporáneo con Ana Camporro, Ángeles Acosta y Agostina Heredia, y danza aérea a cargo del Instituto Aura. También participarán la Asociación Civil de Milongueros de San Juan, la Agrupación Latidos Cuyanos y el Instituto de Danza D.A.L.C.A.S.

Música y propuestas para toda la familia

El Anfiteatro Astor Piazzolla será escenario de diferentes espectáculos musicales con la participación de Versus, la Orquesta Escuela, sede Rotary Club Rawson, y Postales Musicales de Nuestra Tierra. También estarán presentes los talleres de Piano Semillas de Nuestra Música, Ritmos Urbanos, Tango y el Ballet Municipal, pertenecientes a la Red de Cultura en Movimiento.

Por su parte, el Área de Turismo municipal presentará propuestas de producción artesanal y experiencias vinculadas con la identidad local. Participarán Doña Berenjena, el Museo Colección Parque Suero, con vinos y mieles artesanales, y Teo Pastelería, con sus bombones con historia.

Torneo de Free Fire y propuesta educativa

La Expo Creativa también tendrá un torneo de videojuegos denominado “Free Fire: Pibes al Corte”, que se disputará por equipos de cuatro integrantes, con inscripción gratuita. El primer puesto recibirá $20.000 en efectivo y el segundo un marco luminoso temático de Free Fire, mientras que los interesados podrán consultar al WhatsApp 2645 443674.

Además, los docentes de establecimientos educativos de Rawson podrán inscribir a sus escuelas y reservar turnos para la exposición de dinosaurios “Jurassic Art”, prevista para el ciclo lectivo 2027. La propuesta contará con material didáctico y cupos limitados, por lo que habrá un stand habilitado durante la jornada para realizar el registro.

La Expo Creativa se enmarca en las políticas de promoción cultural y desarrollo de la economía creativa impulsadas por la gestión del intendente Carlos Munisaga. El objetivo es fortalecer el talento local y generar espacios de encuentro, participación y expresión para toda la comunidad.