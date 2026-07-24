Una violenta pelea entre vecinos dejó como saldo una joven herida con un arma blanca durante la siesta de este jueves en el barrio Conjunto VIII, en el departamento de Rawson. El episodio movilizó a efectivos policiales y personal de emergencias luego de que vecinos alertaran al 911 por la magnitud del enfrentamiento.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, la víctima fue identificada como Camila Godoy, de 23 años, quien recibió un corte en el cuello en medio de una gresca protagonizada por dos grupos enfrentados. De acuerdo con las primeras investigaciones, el conflicto tendría su origen en viejas disputas entre las partes.

La pelea no solo incluyó golpes de puño entre los involucrados, sino que también se registraron disparos de arma de fuego efectuados desde ambos bandos, lo que incrementó la tensión y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Tras el llamado de emergencia, efectivos de la Comisaría 35ª llegaron al lugar para controlar la situación y realizar las primeras actuaciones. En ese contexto, fue detenida Eugenia Narváez, de 29 años, quien quedó vinculada al hecho mientras avanza la investigación.

Por su parte, Camila Godoy fue trasladada al Hospital Rawson, donde recibió atención médica para evaluar la gravedad de la lesión. Si bien el corte se produjo en una zona sensible, las fuentes indicaron que no fue profundo y, en principio, la joven se encuentra fuera de peligro.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Genérica, que lleva adelante las actuaciones para determinar las responsabilidades de cada uno de los participantes y establecer cómo se produjo el ataque con arma blanca, además de esclarecer el origen de los disparos registrados durante la violenta gresca.