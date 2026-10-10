Una joven de 23 años fue arrestada en Estados Unidos después de hacerse pasar por profesora suplente en una escuela secundaria, donde insultó y discriminó a los estudiantes. El episodio ocurrió en la Escuela Secundaria Internacional Rufus King, ubicada en Milwaukee, Wisconsin, y derivó en una causa judicial en la que Amy Jones enfrenta seis cargos.

Según la información difundida por medios internacionales, la joven habría ingresado al establecimiento junto con otros alumnos y le habría dicho a una secretaria que era docente suplente. Luego firmó el registro de asistencia y logró quedarse al frente de un aula durante aproximadamente 20 minutos, hasta que fue descubierta.

Insultos racistas y comentarios sexuales frente a los estudiantes

Durante su permanencia en el aula, Jones habría utilizado expresiones ofensivas contra los alumnos y realizado comentarios discriminatorios por motivos raciales y de género. Entre los episodios denunciados, se indicó que llamó “gorda” a una estudiante, hizo bromas racistas y preguntó a los adolescentes si eran homosexuales o vírgenes.

También habría realizado comentarios de contenido sexual explícito, lo que generó sorpresa e incomodidad entre los estudiantes.

De acuerdo con la información publicada, la joven sería una exalumna de la institución. Tras descubrirse lo ocurrido, fue retirada del establecimiento y quedó a disposición de la Justicia.

La explicación que dio la joven

Durante la investigación, Jones habría manifestado que ingresó a la escuela porque estaba aburrida y que odiaba a los niños. Según el reporte difundido por medios internacionales, también habría expresado que no le preocupaba la posibilidad de terminar en la cárcel por su comportamiento.

El caso quedó bajo investigación judicial y la joven enfrenta seis cargos. Por el momento, la información disponible no precisa una sentencia definitiva ni el resultado del proceso.

El episodio generó repercusión por la facilidad con la que logró ingresar al establecimiento y permanecer al frente de una clase sin ser identificada inicialmente como una persona ajena al cuerpo docente.