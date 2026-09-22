Una jueza de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de participar en un intento de robo. La resolución fue dictada por Laura De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3. El fallo no tiene alcance general y la norma continúa vigente.

La causa comenzó a partir de la denuncia de un hombre de 47 años, quien relató que caminaba por la calle cuando fue seguido por un grupo de cinco adolescentes. Según su declaración, uno de ellos le habría exigido que entregara sus pertenencias y el celular. El hombre logró escapar y pidió asistencia a un agente de la Policía de la Ciudad.

El hecho fue considerado como un robo en grado de tentativa, ya que el grupo no logró concretar el delito. La investigación continúa respecto de otros adolescentes de 16 años que también aparecen involucrados en el expediente y a quienes sí les resulta aplicable el nuevo régimen.

El argumento de la jueza

En su resolución, De Marinis ejerció el control de constitucionalidad y convencionalidad sobre la norma y consideró que, dadas las circunstancias particulares del expediente, no correspondía aplicar el nuevo régimen al adolescente de 14 años.

La magistrada señaló que el hecho no llegó a consumarse y sostuvo que, en este caso, no se produjo una afectación a la propiedad privada. También planteó cuál debería ser la respuesta estatal frente a conductas cometidas por adolescentes que se encuentran por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal juvenil.

El Poder Judicial porteño aclaró posteriormente que la decisión se limita exclusivamente al adolescente involucrado en esta causa. La Ley 27.801 entró en vigencia el 5 de septiembre y establece un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil para personas de entre 14 y 17 años en relación con los delitos contemplados por el Código Penal.

La reacción del Gobierno porteño

El fallo generó una respuesta del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien anunció que solicitará el juicio político contra la magistrada y cuestionó públicamente su decisión. Además, indicó que el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, avanzará con la presentación correspondiente.

Por su parte, la Fiscalía apeló la resolución, por lo que el caso deberá continuar su recorrido en las instancias judiciales correspondientes. Mientras tanto, el fallo de primera instancia mantiene su alcance limitado al adolescente de 14 años involucrado en esta causa y no implica la suspensión general de la Ley 27.801 en la Ciudad.

El caso abrió así una nueva discusión judicial sobre la aplicación del Régimen Penal Juvenil, a pocos días de su entrada en vigencia y luego de otro pronunciamiento judicial que también cuestionó la implementación de la norma.