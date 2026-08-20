Una madre presentó una denuncia y pidió justicia por la muerte de su bebé, ocurrida luego de permanecer internada en la maternidad del Hospital Rawson. La mujer apunta contra la atención recibida durante los días previos y sostiene que existieron demoras y decisiones médicas que, según su relato, deberían ser investigadas.

De acuerdo con su testimonio, el 10 de agosto se presentó en la maternidad del Rawson porque había perdido el tapón mucoso y tenía una cesárea prevista debido a la posición de la bebé y a antecedentes de un embarazo anterior. Sin embargo, asegura que le indicaron que esperara entre 48 y 72 horas para intentar un parto vaginal.

Dos días después, el 12 de agosto, regresó a la guardia con contracciones y tres centímetros de dilatación. Según denunció, manifestó reiteradamente que no lograría avanzar en la dilatación y que necesitaba una cesárea. También aseguró que contaba con una indicación médica previa asentada en su libreta de controles.

La situación continuó con una ecografía realizada alrededor de las 16, según su relato. Allí, afirma, le informaron que la bebé tenía poco líquido amniótico y que debía ser extraída mediante una cesárea. Sin embargo, sostiene que horas después un médico que ingresó a la guardia decidió continuar con el parto natural.

La mujer relató además que durante la noche advirtió que la bebé había dejado de moverse. Asegura que su madre también informó la situación al personal de enfermería. Durante la madrugada, siempre según su denuncia, continuó esperando hasta que finalmente, el 13 de agosto, una médica realizó un monitoreo y constató que ya no se escuchaban los latidos.

Una ecografía de urgencia confirmó entonces la peor noticia: la bebé había fallecido. Según le explicaron, el cordón umbilical se habría enrollado dos veces alrededor de su cuello.

La madre denunció además una segunda demora que considera inexplicable. Luego de conocer la muerte de su hija, fue preparada para una cesárea, pero sostiene que la intervención se postergó porque había desayunado y debía esperar hasta las 15.

A esto se suma el cuestionamiento por el trato recibido. La mujer aseguró que algunos integrantes del personal se burlaron de su situación mientras esperaba la intervención y que incluso tuvo que reclamar para recibir atención.

Finalmente, se realizó la cesárea y la madre pudo ver a su hija horas después, durante la recuperación. Ahora busca que la Justicia determine qué ocurrió durante esas horas y si existió alguna responsabilidad médica o institucional en la muerte de la bebé.

La denuncia deberá ser investigada para establecer las circunstancias exactas del fallecimiento y determinar si hubo o no una eventual mala praxis por parte de los profesionales que intervinieron en la atención.