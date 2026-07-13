La vida de Nadia Aguilera se ha transformado en una dolorosa espera que ya suma ocho meses de postración en su domicilio del Barrio Belgrano. La joven padece epilepsia refractaria, una condición que no responde a los tratamientos convencionales y que le provoca entre cinco y seis crisis por día. Su única esperanza es una cirugía programada en Mendoza con los doctores Berjano y Otoya, pero según su madre la burocracia estatal mantiene frenado el expediente desde mayo.

Para que la intervención sea posible, los médicos solicitaron un kit específico de electrodos que debe ir acompañado de maquinaria especial y el monitoreo de bioingenieros durante un periodo de 7 a 10 días.

"Ella tiene epilepsia refractaria, que no puede ser tratada con medicación, tiene que ir a una cirugía", explicó su madre, Rosa Lidia, a DIARIO HUARPE, detallando que el trámite en el ministerio de Familia y Desarrollo Humano no avanza pese a que ya se identificó al único proveedor local capaz de brindar el servicio integral.

La traba presupuestaria y el riesgo diario

La desesperación de la familia radica en que, según el expediente oficial, el Gobierno busca alternativas de menor costo, algo que en la práctica resulta inviable. "Hoy me han dicho que van a ver si consiguen otro presupuesto menor, pero es que no hay", relató Rosa Lidia.

Según la mujer, la única opción fuera de la provincia implica trasladar equipos desde Buenos Aires, lo que encarecería aún más el proceso.

"ArTen es el único que tiene todo lo que solicita el doctor, no son electrodos comunes y una operación común", enfatizó.

Mientras el tiempo administrativo corre, la salud de Nadia se deteriora. Las convulsiones son constantes y van acompañadas de crisis de pánico y dolores de cabeza insoportables.

"Ella tiene grandes dolores de cabeza y no puede aguantar, y convulsiona, convulsiona", describió su madre con angustia sobre el cuadro que mantiene a la joven cautiva en su propia casa.

Sin medicación

Al problema de la cirugía se suma ahora una urgencia inmediata: la falta de fármacos paliativos. Rosa Lidia advirtió que los medicamentos que Nadia consume actualmente para intentar mitigar los síntomas se están agotando y no se encuentran en hospitales ni en farmacias privadas debido a problemas de entrega de los proveedores.

"Hoy se le está terminando un medicamento que no hay, que tampoco tienen en ningún lado", advirtió la mujer, quien debe cuidar a su hija las 24 horas y no puede dejarla sola ni un instante por riesgo a nuevas crisis.

A la situación crítica se le suma el factor de la medicación que ya no consigue en la provincia. (Gentileza)

Ante la falta de respuestas concretas tras meses de gestiones, Rosa Lidia lanzó un llamado final a las autoridades: "Después de la urgencia que tengo hoy ya no sé qué hacer" concluyó con angustia.

Datos

Para contactarse con la madre de Nidia, su madre brindó el número de celular de ella: 2645854999.