El proyecto Los Azules dispuso maquinaria pesada y personal técnico para colaborar en las tareas de recuperación de caminos en Calingasta, luego del temporal de nieve y lluvia que provocó importantes daños en la infraestructura vial y eléctrica del departamento durante la última semana.

La asistencia se realiza en coordinación con las autoridades municipales, que definieron los sectores prioritarios donde intervenir para restablecer la circulación y facilitar el acceso a las zonas más afectadas por el fenómeno climático.

Para las tareas, la empresa puso a disposición una retroexcavadora, una pala cargadora y una motoniveladora, equipos que trabajan en distintos frentes del departamento con el objetivo de rehabilitar caminos y mejorar la conectividad.

Uno de los principales trabajos se desarrolla en el callejón Los Enamorados, en la localidad de Barreal, donde la maquinaria realiza tareas para recuperar la transitabilidad de este camino vecinal, afectado por las intensas precipitaciones y nevadas.

Además, los equipos también intervienen en la cantera del cementerio de Barreal, donde se ejecutan trabajos con maquinaria pesada como parte del operativo de recuperación impulsado tras el temporal.

Las intensas nevadas y lluvias registradas en los últimos días ocasionaron cortes en el suministro eléctrico, daños en la red de distribución de energía y la interrupción parcial del tránsito en rutas y caminos del departamento. Las condiciones climáticas también dificultaron el acceso de las cuadrillas encargadas de reparar la infraestructura afectada.

El temporal afectó también las operaciones del propio proyecto.La empresa debió desmovilizar a 37 trabajadores del campamento Candadito, ubicado a 3.150 metros de altura, como medida preventiva ante las condiciones climáticas adversas.

Las tareas de recuperación continúan desarrollándose de manera coordinada entre el municipio y distintos actores que colaboran con la emergencia, mientras avanzan los trabajos para restablecer la circulación y normalizar los servicios en las zonas que resultaron más afectadas por el temporal.

El proyecto Los Azules, de McEwen Copper, es uno de los proyectos de cobre más importantes de San Juan. Se encuentra en el departamento Calingasta y prevé una inversión de 2.500 millones de dólares.