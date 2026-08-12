Este miércoles 12 de agosto, DIARIO HUARPE confirmó que una de las mujeres clave de Veladero ya no está más en la estructura de la mina que opera Barrick en San Juan. Se trata de Laura Hernández, quien hasta el lunes pasado se desempeñaba como superintendenta de Relaciones Institucionales, después de casi 13 años vinculada al proyecto Veladero.

La noticia circuló en el ambiente minero durante los últimos días y fue confirmada por fuentes calificadas de la empresa a este medio. Hasta el momento, no hubo comunicación oficial de Barrick sobre la salida, ni se conocen públicamente los motivos de su desvinculación ni cuál será su próximo destino laboral. Lo cierto es que es política de la empresa no comentar temas internos de la compañía.

Hernández había asumido en agosto de 2025 como superintendenta de Relaciones Institucionales de Veladero, después de casi cuatro años al frente del equipo de Comunicaciones de la operación. Su trayectoria dentro de la estructura vinculada a Barrick y Veladero se remonta a 2014 y atravesó distintas etapas en comunicación, relaciones institucionales y desarrollo sustentable.

Según su perfil profesional en LinkedIn, Hernández acumuló 12 años y 8 meses vinculada a Veladero y a las compañías que forman parte de su estructura operativa. Entre enero de 2014 y diciembre de 2017 fue especialista senior en Comunicaciones en Minera Argentina Gold SA. Luego, entre enero de 2018 y diciembre de 2021, se desempeñó como supervisora de Comunicaciones Externas de Minera Andina del Sol. En diciembre de 2021 asumió como jefa de Comunicaciones de Veladero, función que desempeñó durante casi cuatro años antes de pasar a la Superintendencia de Relaciones Institucionales.

Ese recorrido la convirtió en una de las figuras con mayor conocimiento interno de la operación y de la relación de la compañía con el entramado institucional de San Juan.

Una salida que se suma a otros cambios en Barrick

La desvinculación de Hernández se conoce después de otras salidas que también generaron atención dentro del ambiente minero sanjuanino. En mayo pasado se conoció la salida de Santiago Victoria, quien se desempeñaba como gerente de Comunicaciones para Sudamérica de Barrick Mining desde 2019 y fue una de las caras visibles de la compañía en San Juan. A esa salida se había sumado anteriormente la desvinculación de Analía García, quien ocupaba un cargo de gerencia en Relaciones Institucionales de Barrick Gold. Los movimientos fueron modificando parte del equipo que durante los últimos años tuvo a su cargo la comunicación y el relacionamiento institucional de la compañía.

En julio, se concretó el arribo de Marcos Conca, quien se incorporó a Veladero proveniente de Glencore para ponerse al frente de una nueva Gerencia de Asuntos Corporativos, un cargo creado por primera vez dentro de la estructura de Barrick en San Juan. Según fuentes calificadas, Conca tendrá bajo su responsabilidad las áreas de Gobierno, Comunidades y Comunicación, y en el futuro será una especie de Country Manager.

La incógnita en Women in Mining

En el caso de Hernández aparece, además, un elemento que excede a Barrick y a Veladero. Desde febrero de 2025, la ejecutiva figura como presidenta de Women in Mining Argentina (WIM), organización que promueve la participación y el desarrollo de mujeres dentro de la industria minera.

Incluso, la semana pasada estuvo presente en la firma del Convenio de Cooperación Institucional entre CASEMI y WIM Argentina, para la promoción de sistemas de gestión de equidad de género en la cadena de valor minera argentina.

Por ahora, no hay confirmación de que su salida de Barrick implique también un cambio en su conducción de WIM Argentina. Son dos situaciones diferentes y, hasta que exista una comunicación oficial de la organización o de la propia Hernández, se desconoce qué pasará. La situación genera expectativa en el sector, ya que Hernández había construido una fuerte trayectoria dentro de la minería sanjuanina y, paralelamente, había asumido desde WIM un rol de alcance nacional.