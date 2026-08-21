Una mujer denunció que enterró una bebé que no era suya y harán un ADN

Una familia de la provincia de San Juan presentó una grave denuncia judicial tras asegurar que el cuerpo de la bebé que les entregaron y que posteriormente enterraron no corresponde a su verdadera hija.

Frente a este alarmante testimonio, las autoridades de la Justicia ordenaron la realización de una autopsia y un cotejo de ADN para determinar de manera científica la identidad de la pequeña fallecida. El cuerpo fue trasladado de inmediato a la morgue judicial para dar inicio a las correspondientes pericias biológicas.

La denunciante, identificada como Guadalupe Tapia, relató que su sospecha surgió al notar que los rasgos físicos de la recién nacida que le fue entregada no coincidían con lo esperado. Según sus afirmaciones, se habría producido una grave confusión en el nosocomio debido a que otra mujer con su mismo apellido, Tapia, se encontraba dando a luz en el mismo sector de maternidad de manera simultánea. En este marco, se registraron dos nacimientos bajo el apellido Tapia, pero uno de los bebés lamentablemente no salió con vida, lo que profundizó el desconcierto y las dudas de la familia.

Además de la incertidumbre sobre la identidad de la pequeña, Guadalupe denunció una presunta mala praxis médica ocurrida en las instalaciones del Hospital Rawson durante el proceso del parto.

La mujer detalló que, a pesar de manifestar contracciones intensas, sangrado y advertir que la criatura ya no realizaba movimientos dentro del vientre materno, solicitó en reiteradas oportunidades que se le practicara una cesárea de urgencia. De acuerdo con su testimonio, los profesionales médicos demoraron la intervención quirúrgica y, finalmente, una ecografía de control confirmó que la bebé había fallecido en el útero antes de nacer.

Por el momento, la investigación judicial se encuentra en una etapa preliminar de recolección de pruebas y análisis de la documentación médica que fue incorporada de manera formal al expediente de la causa. Los resultados definitivos de la autopsia médica y de los estudios genéticos complementarios serán de vital importancia para esclarecer con precisión científica qué fue lo que ocurrió en el hospital y si existió algún tipo de responsabilidad en la atención brindada a la paciente.