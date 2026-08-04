Una mujer denunció haber sido víctima de una estafa virtual luego de detectar un faltante de $2.186.498 en su cuenta bancaria. La damnificada, de apellido Avella y domiciliada en el barrio ATSA IV, descubrió la situación cuando ingresó a su Home Banking para verificar el depósito de sus haberes mensuales.

El hecho quedó al descubierto alrededor de las 9 de la mañana, cuando la mujer accedió a su cuenta del Banco San Juan y advirtió que el dinero disponible no coincidía con lo que esperaba encontrar. Ante la sospecha de que se trataba de operaciones que no había realizado, revisó el historial de movimientos.

Fue entonces cuando encontró varias transacciones registradas el 30 de junio que, según aseguró, desconocía por completo y nunca había autorizado.

Entre los movimientos observados aparece un pago por $586.498,01. Además, la mujer detectó dos débitos mediante DEBIN por $800.000 cada uno, uno de ellos vinculado a Mercado Libre.

En total, la suma de las operaciones denunciadas alcanzó los $2.186.498, dinero cuyo faltante la víctima atribuyó a una presunta maniobra de estafa virtual.

Frente a la situación, Avella realizó la denuncia correspondiente y solicitó que se investigue cómo se concretaron las operaciones y quiénes fueron los responsables de retirar el dinero de su cuenta.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que deberá avanzar con las medidas necesarias para determinar el origen de las transacciones y establecer la identidad de los autores de la presunta estafa.