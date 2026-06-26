Una mujer murió tras un choque: imputaron al conductor de una moto

La Justicia avanza en la investigación del siniestro vial ocurrido el pasado 9 de marzo en el departamento Sarmiento, donde una mujer perdió la vida luego de que la motocicleta en la que viajaba impactara contra un hombre que caminaba por la calzada junto a una motocicleta averiada.

Durante una audiencia judicial, la Fiscalía reconstruyó cómo ocurrió el hecho y expuso su hipótesis sobre las responsabilidades que podrían haber influido en el desenlace fatal.

Según la investigación, Córdova conducía una motocicleta por calle Doncel en sentido oeste-este y llevaba como acompañante a Nievelin. En esas circunstancias embistió desde atrás a Juan Ramón Santana, quien caminaba por la misma calzada y en el mismo sentido de circulación, llevando su motocicleta a un costado debido a que había sufrido el pinchazo de uno de sus neumáticos.

Como consecuencia del fuerte impacto, tanto el conductor como su acompañante fueron despedidos de la motocicleta. Nievelin falleció en el lugar producto de las graves lesiones sufridas, mientras que Córdova y Santana resultaron gravemente heridos y fueron trasladados por personal médico al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención.

La hipótesis de la Fiscalía

En la audiencia, la Fiscalía sostuvo que la investigación apunta a que Santana no circulaba de la manera establecida por las normas de tránsito. De acuerdo con la teoría del caso, el hombre debía desplazarse por la banquina y en sentido contrario al tránsito vehicular, pero caminaba sobre la calzada pavimentada y en el mismo sentido de circulación que los vehículos.

Los investigadores también remarcaron que Santana no contaba con elementos de seguridad que permitieran advertir su presencia. Según se informó, no llevaba iluminación ni chaleco reflectivo, mientras que el siniestro ocurrió alrededor de las 20:30, momento en el que la visibilidad ya era reducida debido a la escasa luz natural. Si bien la calzada presentaba un buen estado de conservación, la oscuridad del lugar constituye uno de los aspectos que también forman parte del análisis de la causa.

Con estos elementos, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en un hecho que terminó con una víctima fatal y dos personas gravemente heridas.