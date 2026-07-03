Una mujer de 30 años permanece internada y se recupera de una intervención quirúrgica luego de haber sido alcanzada por una bala perdida cuando salió a la vereda de su vivienda, en el barrio Valle Grande. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles 1 de julio y es investigado por la Justicia, que ya logró identificar a los presuntos autores del ataque, aunque hasta el momento permanecen prófugos.

El fiscal Adrián Riveros explicó que el episodio se registró alrededor de las 16 y que la víctima sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida, por lo que debió ser trasladada al hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente.

De acuerdo con la investigación, la mujer no era el blanco del ataque. Riveros confirmó que había salido de su casa y se encontraba en la vereda cuando recibió el impacto del proyectil. "Es una bala perdida", afirmó el fiscal al descartar que la víctima tuviera algún conflicto con los agresores.

La mujer ya declaró ante los investigadores y aseguró que no mantiene ningún tipo de enfrentamiento con quienes efectuaron los disparos. En cambio, un vecino que también prestó testimonio manifestó que desde hace tiempo mantiene una enemistad con los presuntos atacantes, aunque no pudo precisar el origen del conflicto.

En el marco de la causa, la Fiscalía realizó distintas medidas investigativas que permitieron identificar a los sospechosos. También se concretaron allanamientos en varios domicilios para intentar detenerlos, pero los operativos no arrojaron resultados positivos y los acusados continúan prófugos.

Además, Riveros aclaró que quedó descartada una de las primeras versiones que circularon tras el ataque. Según confirmó, los autores son hombres y no mujeres, como se había mencionado inicialmente.

La investigación continúa con la recepción de nuevos testimonios y otras medidas ordenadas por la Fiscalía para reconstruir cómo se produjo la balacera y lograr la detención de los responsables.