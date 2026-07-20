Aplicaría uno para la llegada y otro para las ausencias y el traslado al predio.

La Selección Argentina regresó este lunes al país tras obtener el segundo puesto en el Mundial 2026 y fue recibida por una multitud de hinchas que se acercó hasta las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el predio de la AFA para agradecerle al plantel por su actuación en la competencia.

El avión de Aerolíneas Argentinas que transportó a buena parte de la delegación aterrizó cerca de las 18.20. A pesar del frío y la lluvia, cientos de personas, entre ellas numerosas familias, aguardaron durante varias horas con camisetas, banderas y pancartas para saludar a los futbolistas.

El plantel tuvo primero una recepción protocolar en la pista. Una formación del Regimiento de Granaderos recibió a la delegación al ritmo de canciones vinculadas a la Selección, entre ellas “Muchachos”, uno de los temas que acompañó al equipo durante los últimos años.

Bajo la lluvia

Los primeros en descender del avión fueron el defensor Nicolás Otamendi, el entrenador Lionel Scaloni y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. Luego bajaron el resto de los integrantes del cuerpo técnico y los jugadores que retornaron al país.

Entre los futbolistas que arribaron estuvieron Emiliano “Dibu” Martínez, Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Exequiel Palacios, Giovanni Lo Celso, Nahuel Molina y Giuliano Simeone.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul no regresaron junto con la delegación, ya que viajaron hacia Miami. En total, seis futbolistas optaron por trasladarse directamente hacia otros destinos después de la final.

Una vez terminada la recepción en la pista, los jugadores subieron a un micro que se dirigió hacia el predio de la AFA. Durante el recorrido, el vehículo pasó frente al sector donde se encontraban los hinchas, que respondieron con canciones, aplausos y muestras de agradecimiento.

Desde las ventanillas, los integrantes del plantel devolvieron los saludos y registraron con sus teléfonos las imágenes del recibimiento. Las postales mostraron a familias completas soportando las bajas temperaturas para acompañar al equipo después de una nueva final mundialista.

Un "Gracias" gigante

El aeropuerto también preparó un mensaje especial para los jugadores. Sobre el pasto ubicado junto a la pista fue pintada la palabra “¡¡GRACIAS!!”, en una inscripción de aproximadamente 150 metros que podía observarse desde el avión durante el aterrizaje.

Para realizar el mensaje se utilizaron más de 20 latas de pintura, alrededor de 100 estacas y fueron necesarios tres días de trabajo.

La llegada estuvo acompañada por un importante operativo de seguridad coordinado entre Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de ordenar la circulación y resguardar tanto al plantel como a las personas que se acercaron hasta Ezeiza.

Los familiares de los jugadores habían llegado horas antes en otra aeronave y aguardaron a la delegación en el predio de la AFA. En sus primeras declaraciones, la palabra “orgullo” fue la más repetida para describir la actuación del conjunto nacional.

Argentina perdió el domingo por 1 a 0 ante España en la final del Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Ferran Torres convirtió el gol en el inicio del segundo tiempo suplementario y le dio al seleccionado español su segunda Copa del Mundo.

Pese a la derrota, el equipo de Scaloni volvió a recibir el reconocimiento de los hinchas. Esta vez no hubo una caravana multitudinaria hacia el centro porteño ni festejos oficiales, pero sí una demostración espontánea de afecto para un plantel que volvió a disputar el partido más importante del fútbol mundial.