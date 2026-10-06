Una discusión entre dos alumnos terminó escalando hasta convertirse en una pelea entre sus familiares dentro de una escuela de Caucete. El episodio ocurrió en la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y terminó con dos hombres y una mujer trasladados a la Comisaría 9ª, donde se inició un expediente por disturbios.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó con un enfrentamiento entre dos estudiantes dentro del establecimiento. Luego de la discusión, los jóvenes les contaron lo ocurrido a sus respectivas familias y sus padres se dirigieron hasta la escuela.

El conflicto escaló dentro de la escuela

Una vez que los familiares llegaron al establecimiento, la situación se salió de control. Cuando arribaron los efectivos policiales, encontraron a los adultos intercambiando golpes de puño y cachetadas, principalmente en el rostro.

Ante el episodio, los policías intervinieron y trasladaron a los tres protagonistas hasta la Comisaría 9ª. Allí se inició un expediente por disturbios a raíz del enfrentamiento ocurrido dentro de la institución educativa.

Por el momento, no estaba confirmado si alguno de los involucrados había decidido radicar una denuncia contra los demás. En caso de que alguno avance con una presentación formal, podría intervenir una unidad fiscal para investigar lo ocurrido.

La Policía deberá determinar si hubo lesiones

Además, los efectivos deberán establecer si alguno de los participantes sufrió lesiones durante la pelea y reconstruir con mayor precisión cómo se inició el conflicto original entre los estudiantes.

El episodio generó preocupación dentro de la comunidad educativa de Caucete, principalmente porque el enfrentamiento entre los adultos ocurrió en el interior de la escuela y tuvo como protagonistas a familiares de los alumnos involucrados.