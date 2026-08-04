En medio del auge minero que vive San Juan, una joven profesional de recursos humanos diseñó una herramienta digital para derribar las barreras de entrada al sector. Se llama Minera Catch y ya funciona como un punto de encuentro entre trabajadores, proveedores y empresas.

La creadora es Antonella Barbano, oriunda de San Juan, quien decidió volcar su experiencia en asesorías laborales y su conocimiento de la industria metalúrgica en una plataforma virtual. "La idea es ayudar a que las personas puedan potenciar sus habilidades y sepan cómo buscar trabajo, cómo desempeñarse y cómo plasmar eso en un CV estratégico", explicó a DIARIO HUARPE.

El funcionamiento de Minera Catch es simple y está pensado para agilizar el vínculo entre la oferta y la demanda laboral en el sector. Los postulantes cargan su experiencia y certificaciones, mientras que los empleadores publican sus búsquedas. A partir de allí, los usuarios pueden explorar ofertas o candidatos afines a su rubro y decidir con un simple gesto. Cuando hay interés mutuo, se habilita el contacto directo entre ambas partes. La plataforma cubre una amplia gama de perfiles, desde perforación, geología y mantenimiento hasta transporte, catering, seguridad e higiene, operación de equipos y administración.

El proyecto nació a partir de asesorías personalizadas que Barbano ofrecía para mejorar perfiles profesionales. Con el tiempo, sumó el desarrollo tecnológico y creó un espacio digital donde los usuarios pueden registrarse de manera gratuita y acceder a oportunidades laborales.

Pero el servicio no se limita a los trabajadores. Minera Catch también contempla a las pequeñas y medianas empresas proveedoras, que muchas veces encuentran dificultades para visibilizarse ante las grandes operadoras. "Las empresas que aún no han podido conectar con sus productos y servicios buscan cómo mostrarse y vender, y justamente encontrar en ese ecosistema los perfiles y las empresas con las que puedan vincularse", señaló.

Antonella Barbano creo la plataforma tras los aprendizajes en el cursado de la Licenciatura en RRHH de la Universidad Católica.

El contexto favorece la iniciativa. San Juan se posiciona como el principal polo cuprífero del país, con proyectos como Josemaría, Filo del Sol y Los Azules en distintas etapas de desarrollo. La demanda de ingenieros, técnicos, operarios y proveedores crece día a día. En ese escenario, la plataforma ya registra movimiento constante.

"Hemos tenido mucha gente interesada de Chile y empresas que quieren ingresar a ofrecer sus productos", aseguró Barbano. Aclaró que, por ahora, la conexión se da principalmente entre proveedores, aunque no descarta que las grandes operadoras se sumen en el futuro.

Sobre la proyección, la emprendedora anticipó que el foco seguirá puesto en la minería, pero con un concepto más amplio: "La idea es que se pueda enseñar qué está pasando en la industria, pero también fomentar la unión y la conexión entre empresas que se puedan ayudar y hacer sinergias".

Minera Catch nació para facilitar el acceso al empleo minero, un sector históricamente exigente, y hoy se posiciona como una puerta de entrada para quienes buscan formar parte del boom minero sanjuanino. Quienes deseen conocer más sobre la herramienta pueden visitar el sitio web www.mineracatch.com.