En los tribunales de San Juan se suspendió la audiencia de formalización de un hombre de 87 años tras el pedido de pericia realizado por la defensora oficial Sandra Leveque, en una causa impulsada por la ayudante fiscal Silvina Zogbe, de la UFI CAVIG, a raíz de la denuncia de la mujer de 31 años identificada como G.G.A.M.

La defensa solicitó conformar una junta médica para examinar la salud mental del adulto mayor y establecer si comprende la criminalidad de sus actos. El equipo pericial estará integrado por un psiquiatra, un psicólogo y una trabajadora social de la Justicia para evaluar si puede afrontar un juicio o si corresponde analizar su inimputabilidad.

La presentación se radicó el 27 de julio de 2026 ante la UFI CAVIG luego de que la denunciante se mudara en abril de este año junto a su pareja y los hijos de ambos a una habitación prestada en Alto de Sierra, Santa Lucía. Ese espacio compartía cocina y baño y solo estaba separado del sector del jubilado por un mueble y una cortina.

Según el relato de la mujer, cerca de un mes y medio después de iniciar la convivencia el hombre comenzó a hacer comentarios sobre su cuerpo que luego se volvieron explícitos. En esos momentos le decía que soñaba todas las noches con ella, que necesitaba una mujer y le pedía silencio llevando un dedo a la boca.

Al principio la denunciante restó importancia a las frases por la edad del acusado, pero afirmó que el lunes 6 de julio, cerca de las 18, la situación empeoró mientras lavaba los platos en la cocina. Allí el jubilado repitió que quería una mujer, se levantó, la tomó por los hombros desde atrás, la acercó a su cuerpo y le apoyó sus genitales sobre los glúteos por encima de la ropa mientras decía "Yo te quiero a vos".

La joven logró separarlo con un empujón, tomó en brazos a un nene de dos años, sobrino de su novio, que estaba cerca de la puerta de entrada y salió llorando a la calle. Sin testigos directos, recién al día siguiente pudo contárselo a una prima de su pareja y el 8 de julio habló con su novio pidiéndole que no tomara represalias contra su abuelo.

Al conocerse la acusación dentro de la familia, el hombre rechazó los hechos, dijo que la joven estaba confundida y mantuvo esa postura incluso cuando ella lo encaró frente a otros parientes. Mientras tanto, el expediente queda frenado hasta conocer el informe de la junta médica que definirá si se avanza con la formalización penal.