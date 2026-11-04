Una sanjuanina se hacía pasar por psicóloga y prometía curar la depresión

La Justicia de San Juan otorgó la suspensión del juicio a prueba a Carina Alejandra Vergara tras la denuncia impulsada por Melisa Rodríguez desde el Colegio de Psicólogos de San Juan. La acusada ofrecía servicios profesionales de salud mental en la provincia sin contar con la habilitación correspondiente ni estar matriculada. La causa comenzó formalmente el 13 de noviembre de 2025 luego de detectar la promoción de prestaciones vinculadas al bienestar emocional en distintas plataformas digitales.

Las publicaciones compartidas en redes sociales por Carina Alejandra Vergara abordaban temáticas sobre ansiedad y cuadros depresivos mediante una supuesta metodología de "programación del cerebro".

La investigación judicial quedó en manos de la Unidad Fiscal del Norte al corroborarse la dirección de la imputada en la Segunda Circunscripción Judicial. Las autoridades confirmaron que la mujer no poseía título universitario y solo contaba con una capacitación interna realizada en la Fundación Casa Cuna de Córdoba.

El acuerdo de probation concretado el pasado 2 de noviembre de 2026 fija un plazo de un año de cumplimiento para la acusada. Entre las medidas dictaminadas por las autoridades judiciales se estableció el pago de una reparación de $100.000 abonada en 2 cuotas iguales para una entidad benéfica. Asimismo la imputada deberá realizar 40 horas de tareas comunitarias sin remuneración a completar durante un período de 3 meses.